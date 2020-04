POTPUNI PREOKRET U PJACINU SLUČAJU: Nitko nije očekivao da bi ovako moglo završiti – ‘Mogao bi im biti jako koristan’

Taman kada se počeo vraćati u formu dogodila se pandemija koronavirusa i sve je stalo

Ako neki hrvatski igrač nema baš sreće u karijeri onda je to Marko Pjaca. Povremeni reprezentativac više od dvije godine za redom izbivao je s terena zbog teških ozljeda križnih ligamenata obaju koljena, a kada se konačno vratio u Juventusu nije dobio pravu priliku i tada su krenule neuspješne posudbe.

Okušao se u Schalkeu, pa u Fiorentini, a na kraju su ga poslali u Anderlecht i taman kada se počeo vraćati u formu dogodila se pandemija koronavirusa i sve je stalo. No, sada je konačno u dobrom stanju i uhvatio je natjecateljsku formu, a njegov agent Marko Naletilić veli kako bi se čak mogao vratiti u Juventus i dobiti novu šansu.

“Sretan je u Belgiji, igra sve više. U odličnom je stanju i psihički i fizički. Bilo je ključno ostati u Juventusu tijekom ljeta. To je dobra odluka bila, klub je stao iza igrača i omogućio mu potpuni oporavak. Zbog toga jako cijenimo Juventus. U siječnju smo pronašli opciju i dogovorili posudbu s Anderlechtom, sad možemo to produljiti za godinu dana ako i mi i Anderlecht to budemo htjeli”, kazao je Naletilić za TuttoJuve.

Možda se vrati

No, ističe kako Pjaca mora i na sastanak s Juventusom, a možda ga i pozovu u Torino.

“Vidjet ćemo. Marko je još uvijek mlad i sve ovisi o njegovom ponašanju na terenu. Ako se uspije vratiti na svoj nivo iz 2016. godine, onda će biti jako koristan Juventusu”, rekao je Naletilić.

Inače, Pjaca ima ugovor s Juventusom do 2023. godine…