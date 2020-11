POTPUNI KRAH JEDNE OD NAJVEĆIH SVJETSKIH ZVIJEZDA: Igrao za Liverpool, City, Milan, Inter, a sada je u četvrtoligašu

Sve donedavno igrao je samo u top-klubovima, zarađivao golemu plaću, punio sportske rubrike medija diljem svijeta i zabavljao glupostima svoju oveću vojsku obožavatelja. No, danas je slavni talijanski nogometaš i bivši reprezentativac, Mario Balotelli, gotovo dotakao dno.

U kolovozu je napunio 30. godina, dakle još je uvijek u vrlo dobrim nogometnim godinama, a upravo sada koketira s talijanskim četvrtoligašem. Popularni Balotelli napustio je Bresciju kada su ovi ispali iz lige i od tada je slobodan igrač te je u potrazi za novim klubom, ali očito ne baš intenizvnoj.

No, Balotelli trenutno trenira s četvrtoligašem Franciacortom, klubom u kojem je direktor njegov bliski prijatelj. Planira li baš tamo nastaviti karijeru ili mu je to samo kamp za pripreme to za sada nije poznato.

According to reports, Mario Balotelli is currently training with a Serie D side while he waits to find a new club https://t.co/0WH4yWLq0a #Balotelli pic.twitter.com/aosceNu2WM

— footballitalia (@footballitalia) November 5, 2020