POTJERANI HAJDUKOVAC O SRAMOTI I VELIKOJ POGREŠCI MAJSTORA S MORA: ‘Smetalo me, baš boljelo, ali više me bole riječi Tudora i Vučka nego svi zvižduci Torcide’

Ivo Grbić (24) napušta Kajzericu i seli u madridski Atletico. Iz malene Lokomotive ovaj sjajni vratar seli u veliki madridski klub. Vijest koja je iznenadila nogometni svijet uskoro bi trebala dobiti potvrdu. Grbić tako postaje najveći transfer jednog hrvatskog vratara, a kako je RTL doznao, na njegovo mjesto u Lokomotivu stiže vratar baš iz Atletico Madrida. Više o tome možete pročitati – OVDJE

Grbić ide u Atletico Madrid za više od šest milijuna eura

Inače, Grbić je pravo splitsko dite, zanimljiva priča među navijačima Hajduka, a sada kad se saznalo da je na pragu službenog potpisa za madridski Atlético, postao je top tema u hrvatskom sportu.

Grbić je “dite” Hajduka, priznaje da je navijač splitskih Bijelih i danas, pa i da će takav ostati zauvijek, bez obzira na to što su ga ljudi iz vodstva Hajduka (izravno Ivan Kos i Mario Branco) jednostavno prisilili napustiti Poljud i otići na Kajzericu. Odbačeni hajdukovac za Jutarnji list kaže:

‘Predugo sam čekao svoju priliku u Hajduku’

“Ne prigovaram nikome jer sam zadovoljan, sretan u Lokomotivi. Predugo sam čekao svoju priliku u Hajduku, shvatio sam da me preskaču, da sam zapostavljen i tako sam se odlučio za lokose. Imao sam ponuda, pa i unosnijih od Lokomotivine. Kad sam dobio poziv od trenera Gorana Tomića, odmah sam odlučio. On mi je bio jamac da ću dobiti priliku, što je za mene bilo najvažnije”, govori Ivo Grbić i otkriva kako ga je smetalo što nije dobio priliku u klubu za koji navija i koji mu je u srcu…

“Smetalo me, baš boljelo, jer je dres Hajduka oduvijek i zauvijek moj san. Morao sam otići, to mi nije bilo lako. Srećom, primljen sam u Lokomotivi fantastično. Posebno sam zahvalan starijem kolegi Krunoslavu Hendiji, stvarno, dobio sam važnu lekciju, to kako čovjek nije zavidan. Zvižduci Torcide nisu me zasmetali koliko na ovoj posljednjoj utakmici što su mi sve izgovorili Tudor i Vučko. I to zato što sam na kraju utakmice kod 1:0 za Hajduk otišao u napad, ono poslije kornera pokušati zabiti za izjednačenje. Ponovit ću, volim Hajduk, ali moram poštovati Lokomotivu, ja tu dobivam plaću, hranim svoju obitelj. Ne znam što su mislili, ponijeli su se kao da mi je zabranjeno zabiti gol Hajduku”, izjavio je Ivo Grbić.