‘POTJERAJTE GA VIŠE, ON JE NAJPRECJENJENIJI IGRAČ KOJEG SAM VIDIO’: Legendarni stoper nije nimalo impresioniran slavnim veznjakom

‘Potjerajte ga već jednom! Ja ovo govorim već godinu dana’

Kontroverzni nogometnu agent, Mino Raiola, šokirao je nogometno svijet izjavom da će njegov najskuplji klijent Paul Pogba uskoro napustiti Manchester United, te da je veoma nezadovoljan.

“Pogba je nesretan u Manchester Unitedu, nema dovoljno prostora da se izrazi kako bi želio i kako to javnost od njega očekuje. On mora promijeniti klub, treba mu promjena sredine. Ugovor mu ističe za godinu i pol dana, u ljeto 2022. godine, ali najbolje rješenje za sve strane bio bi transfer u sljedećem prijelaznom roku”, izjavi je Raiola uoči utakmice United i Leipziga u Ligi prvaka, koja je ujedno i odlučujuća za plasman u nokaut fazu.

‘Neviđena su sramota’

E sada, ta izjava nije baš najbolje sjela slavnom bivšem engleskom stoperu, a danas analitičaru, Jamieu Carragheru.

“Potjerajte ga već jednom! Ja ovo govorim već godinu dana! Bože dragi, pa on je najprecjenjeniji igrač kojeg sam u vidio u životu!”, izjavio je Carragher u emisiji Monday Night Football, ali nije tu stao.

“Njih dvojica su neviđena sramota! Sada će svi reći da je za ovakav istup kriv agent i onda će novinari pitati Pogbu što on o tome misli? Ali nogometni agenti u današnje vrijeme nisu samo agenti, oni su i roditelji, najbolji prijatelji, financijski savjetnici, partneri koji rezerviraju aranžmane za godišnji odmor, idu s tobom na odmor… A njih dvojica su upravo u tom odnosu. On je Pogbin najbolj prijatelj, tako da je Pogba jako dobro upoznat s time što će ovaj reći javno. Da nije bio, sada bi mu dao otkaz. To je jako, jako jednostavno”, rekao je Carragher.

Na koncu je potenirao…

“Ja stvarno ne znam gdje bi Pogba mogao otići, koji klub će njega sada kupiti? A Manchester United se njega želi riješiti, nemojmo se zavaravati”, izjavio je Carragher.