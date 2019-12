POSTOJI VELIKI PROBLEM S KOVAČEM: Znate li zašto ne može pronaći posao i zašto mu prijeti dosta mračna sudbina?

Stavit ćemo stvari u kontekst i na kraju će vam biti jasnije zašto Kovač danas teško pronalazi posao

Što će sada biti s Nikom Kovačem? Hrvatski trener i bivši izbornik aktualnih svjetskih doprvaka, prije mjesec dana je ostao bez posla u minhenskom Bayernu i to na odveć ružan i pomalo nepošten način. Od tada, Kovač je na tržištu i povezivao se s brojnim europskim velikanima koji prolaze rezultatsku krizu, ali na koncu je Kovač ostao samo na tome, na spekulacijama.

Tražen je, ali…

Pa dobro, gdje je problem? Tražila ga je Hertha, dakle klub ne tako jakog renomea u Bundesligi, tražio ga je Everton, klub s katastrofalnom sportskom politikom i klub s vjerojatno najviše potpisanih promašaja u posljednjih desetak godina engleskog nogometa… Tražio ga je i Arsenal, koji nije u takvoj krizi identiteta kao Everton, ali nije niti daleko, za što se prije svega može kriviti loše vodstvo kluba.

I? Gdje je zapelo? Pa vjerojatno podosta toga ima veze s Bayernom, zapravo ima sve veze s Bayernom. Da, Kovač nije vodio tamo neki patuljasti klub sredine ljestvice, niti se borio za opstanak, vodio je najjači i najtrofejniji njemački klub, a prema njemačkim kriterijima nije ostvario zadane ciljeve i na koncu je vrlo ružno otjeran. Lijepo je u životopisu vidjeti minhenskog diva za poslodavca, ali u Kovačevu slučaju to možda neće tako dobro proći.

Stavit ćemo stvari u kontekst i na kraju će vam, vjerujte, biti jasnije zašto Kovač danas teško pronalazi posao.

Za sve je kriv Bayern

Naime, cirkus oko Kovačeva otkaza počeo je otprilike onog trenutka kada je došao u Bayern. Zvuči suludo, ali baš je tako bilo. Od prvog dana dolaska u Bayern imao je maćehinski tretman i to takav da bi većina njegovih kolega lijepo spakirala kofere i za kojih mjesec napustila klub.

Kovač je napravio čudo s dotadašnjom kantom za napucavanje u Bundesligi, Eintrachtom, osvojivši Kup i izborivši Europa ligu, istovremeno Bayern je proživljavao veliku rezultatsku krizu, tražio se novi trener, ali tada je doista bilo malo dostupnih i slobodnih trenera pa su se Bavarci odlučili uzeti Kovača, inače njihova bivšeg igrača.

Zbog pomanjkanja trenerskog iskustva i nedostatka velikih trofeja u karijeri, Kovač je prihvaćen uz vrlo visoku dozu skepse. Nijemcima je sve, ali baš sve smetalo kod Kovača pa su ga čak najavili kao privremenog trenera dok ne dođe netko bolji. Prvo su mu spočitavali, pazite sada ovo, da zašto vodi igrače na vožnju biciklom, zatim su ga nagazili nakon prvih kikseva, a Bayernu i njegovim navijačima kiks je čak i ako pobijedite, ali s nedovoljnom gol-razlikom. Remi ili poraz ravan je debaklu. Na prste jedne ruke možemo nabrojiti pohvale na račun Nike Kovača u njegovoj prvoj sezoni. Stalno se pisalo o crnim rupama, o svađama u svlačionici o njegovim izjavama nakon utakmice koje su svi tumačili kako su htjeli. Kovač ima je na kraju uzvratio osvojivši duplu krunu, ali niti to nije bilo dovoljno.

Sabotaža

Kovač je od prvog dana svog mandata imao trojicu šefova, i to ne bilo kakvih, Karl-Heinz Rummenigge i Uli Hoeness poznati su po tome da ne daju disati trenerima i da im se konstantno miješaju u posao. Ta mješali su se Pepu Guardioli i Carlu Ancelottiju pa kako ne bi onda i Kovaču. Od toga da su nakon gotovo svakog kiksa silazili u svlačionicu i čitali bukvicu Kovaču i igračima pa do toga da su držali govore pred kompletnim klubom u kojem su prozivali trenera i igrače za lošu igru, ali malo više trenera nego igrače. Sve u svemu, baš su bili šefovi za poželjeti.

Na stranu sada s njima dvojicom, koji su direktni krivci za lošu igru Bayerna i činjenicu da Kovač nije mogao disati od prve do zadnje minute svog mandata, ali tu je i takozvana spona između Uprave i trenera, sportski direktor koji je i inzistirao na dovođenju Kovača. Hasan Salihamidžić pokazalo se na kraju, zapravio nije bio nikakva tampon zona koja će štititi Kovača i igrače od pritiska Uprave i navijača. Upravo suprotno, Salihamidžić je radio isto što i njegovi šefovi, samo ponešto suptilnije. Redovito je u javnim istupima kritzirao igru Bayerna kao i selekciju igrača, a svoj je primarni posao, akvizicije novih igrača, odradio vrlo površno i loše.

Ubili ga mediji

Očekivalo se od Kovača da dominira u Bundesligi, Ligi prvaka, Kupu pa čak vjerojatno i u prijateljskim utakmicama jer, eto, to je ipak Bayern. Nadalje, osim toga što su ga šefovi polako stiskali uza zid, u isto vrijeme Kovač se morao hrvati i s medijima i s klupskim legendama, a Bog zna da ih ima kao piljevine, kao i s vlastitim igračima. Kada bismo sada išli pobrojavati tko je sve i što izgovorio protiv Kovača samo u posljednjih pola godine trebao bi nam novi članak. Iz dana u dan su ili legende, ili novinari, ili njegovi igrači kritizirali njegov rad i to otvoreno, bez zadrške, čak i s podsmijehom.

Okrivljen je za pad forme, okrivljen za ozljede igrača koji su nastradali zbog nedostatka zamjena, okrivljen za neefikasnost kod pojačanja, okrivljen jer ne forsira domaće igrače, premda su ovi odavno dali svoje… Okrivljen je na kraju bio za sve, a realno nitko se nije zapitao je li zaista samo Kovač kriv za ovo? Ne, nije, krivo je bilo vodstvo kluba, no, to nažalost nitko ne vidi i njegovi novi poslodavci se neće baviti takvim pitanjima već samo činjenicom da je iz Bayerna potjeran uz podosta ružne komentare kako bivših igrača, navijača pa čak je bilo i opaski bivših mu nadređenih. A tek mediji… Mediji još dan danas izvlače kojekakve sitne detaljčiće kojima bi dodatno omalovažili Kovačev rad u Bayernu.

Zašto ne može naći posao?

E sada, postaje li vam jasnije zašto Kovač ne može pronaći posao? Zamislite to na svojem primjeru, ako možete dakako. Aktualni poslodavac vam uruči otkaz iako ste odradili ove godine najbolji posao u firmi. Uz to kolege i podređeni, ako ih imate, vam stalno nešto podmeću, prvi nadređeni cijelo vrijeme radi protiv vas, a šefovi vam svako malo prigovaraju da ništa ne valjate, a istovremeno vam ne daju alat kojim bi iz vas izvukli maksimum. Zamislite to, pa onda na to još dodajte dio u kojem cijela Europa svakoga dana gleda što vi radite i što svi oni misle i govore o vama i to na portalima, novinama, televiziju, radiju, te da vi ne smijete apsolutno ništa reći u svoju obranu.

Kovaču se baš to dogodilo i sada će, kako imamo prilike vidjeti, imati gadnih problema s pronalaskom posla. Engleze apsolutno ne zanima pozadina priče, niti činjenica da je radio dobar posao, oni će stvari sagledati površno i uglavnom izvlačiti iz konteksta. Njihova medijska industrija deset je puta gora od one njemačke, njihovi klubovi imaju većinom puno zaribanije predsjednike nego što ih ima Bayern. Što znači, ako se Kovač mučio sa šefovima, medijima i vlastitim igračima u Munchenu, kako li će mu onda biti s ovima u Arsenalu, Evertonu, Watfordu ili gdjeveć?

Teški dani

Engleskim klubovima, ali da se ne lažemo i ostalim europskim velikanima, Kovač očito nema dovoljno jak renome i baš svi će gledati samo na to kako se nije mogao nositi s poslodavcima, medijima i vlastitim igračima, ali ne i kontekst. Posao u Evetonu uzeo mu je Carlo Ancelotti, posao u Arsenalu Mikel Arteta, dosadašnji pomoćnik Pepa Guardiole i bivši Topnik…

Dakle, Kovač je izvisio i trenutno će morati čekati da se neko trenersko mjesto oslobodi kako bi nastavio svoj put u vrhunskom nogometu. Da, Hrvatu bi odlazak u veliki klub bilo kojeg kluba iz “lige pet” vjerojatno bio spasonosan, ali čini se da će taj dio biti nešto teže izvediv. Kovač bi si lako mogao pucati u nogu kada bi odabrao klub slabijeg renomea, a opet mogao bi se i načekati posla u velikom klubu jer su među slobodnim trenerima trenutno, recimo, Max Allegri i Mauricio Pohettino, dakle malo mu je prejaka konkurencija.

Čini se kako slijede teški dani za Niku Kovača, a opet čini nam se sve više kako mu je posao u Bayernu možda bila i najveća pogreška u karijeri…