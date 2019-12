POSTOJI SAMO JEDAN NAČIN DA DINAMO POBIJEDI CITY: Guardiolin stroj je ranjiv. Imaju slabu točku i problem je već postao akutan

Ove sezone su je već mnogi iskoristili pa zašto pobogu ne bi i Dinamo

Nešto će se pitati i Nenada Bjelicu u posljednjoj utakmici skupne faze Lige prvaka u kojoj Dinamo na Maksimiru dočekuje Manchester City. Krenut ćemo s tom pomalo otrcanom frazom jer doista, ovaj put se o Dinamu može pisati u takvom kontekstu. Sve do dolaska Bjelice, Dinamo je bio kanta za napucavanje gdje god da je igrao, ali prošle i ove sezone dokazali su kako ih se nikako ne smije podcijeniti.

Glavni i odgovorni za ovakvu drastičnu promjenu Dinama, nije niti Dani Olmo, niti Bruno Petković, niti Dominik Livaković, niti Mislav Oršić, već Nenad Bjelica.

Rezerve? Ma malo sutra

Trener Dinama dokazao je, ako ne ranije, onda ove sezone odmah na otvaranju Lige prvaka protiv Atalante kako s “modrima” nema zafrkancije. Pragmatičan i pronicljiv pristup donijeli su mu 4:0 pobjedu protiv Atalante, a kasnije s njima mučio i City, da bi u konačnici odirao dobre utakmice uz ponešto grešaka protiv Šahtara te na kraju taktički krahirao protiv Atalante. Raznobojna predstava Dinama u Ligi prvaka, nema se što reći, ali opet velimo, ne može ih se i ne smije unaprijed otpisati.

Nastavit ćemo s ovakvom pretpostavkom. Pep Guardiola neće doći na Maksimir odmarati momčad niti će štediti Dinamo. Pitanje je glavno kakvu će to momčad u Zagreb sa sobom povesti Guardiola? Loši rezultati u Premiershipu djelomično su, ako ne i izravno, uzrokovani ozljedama i deficitarnim kadrom na pojedinim pozicijama. City se već plasirao u nokaut-fazu elitnog europskog natjecanja i realno protiv Dinama može odigrati ležernu utakmicu s nekom B ili C ekipom, pitanje je hoće li, kažemo sumnjamo da hoće, ali problem je taj što je to rezervna ekipa Manchester Cityja, a ne nekog kluba Prve HNL i što će se protiv takve rezervne momčadi morati žestoko krvariti za ikakve bodove.

Tko će igrati Cityju?

Kažemo, krećemo s pretpostavkom da će Guardiola igrati s najjačim raspoloživim sastavom, a on izgleda ovako. Ne može računati na Aymerica Laportea već duže vrijeme, ali sada mu je otpao i John Stones, a neće biti niti Fernandinha koji ima paran broj kartona. Stoperski par prema svemu sudeći trebali bi činiti Nicolas Otamendi i mladi Eric Garcia. Lakše su povrijeđeni Sergio Aguero i Oleksandr Zinčenko pa je pitanje hoće li oni igrati, a dobro bi došao predah i vrataru Edersonu, pa Raheemu Sterlingu, Davidu Silvi i Kevinu De Bruyneu, dok je u nekim kombinacijama za predah i desni bek Kyle Walker.

Kako bi, dakle, trebao izgledati City protiv Dinama, ako će navedeni igrači odmarati? Na vratima će vjerojatno biti Claudio Bravo, lijevog beka igrat će ili Angelino ili Mendy, desnog beka Joao Cancelo, dok će trolist u veznom redu činiti, Gundogan, Rodri i Foden. Što se napada tiče krila bi trebali igrati Mahrez i Bernardo jer drugih alternacija nema, kao i kada su u pitanju napadači gdje bi Gabriel Jesus trebao igrati umjesto Aguera. Ne može se ova ekipa baš nazvati B momčadi, kada dvojica iz te ekipe vrijede više nego svi igrači Dinama.

Slaba točka

Međutim, kažemo iznova, nešto će se tu ipak pitati i Bjelicu. Zašto? Pa prvenstveno zato što ovaj zastrašujući stroj Pepa Guardiole ipak ima slabu točku, a ove sezone su je već mnogi iskoristili pa zašto pobogu ne bi i Dinamo. Guardiola neće odstupiti od svojih postulata, koji počivaju na apsolutnoj kontroli igre, neumoljivom drilanju po bokovima i visokoefikasnoj gradnji napada kroz visok posjed lopte bezobrazno visokom postotkom točnih dodavanja, zatim upijanjem pritiska i neutraliziranjem protuudara. Kažemo, to je superstroj koji je teško zaustaviti, ali ne i nemoguće.

Guardiola svoju igru temelji ili je barem mogao temeljiti na izrazito učinkovitoj obrani. Međutim, ove sezone obrana mu čak nije niti među tri najbolje u ligi. Primili su dvostruko više golova od, recimo, Leicestera i poražavajuć im je podatak da su u eri Guardiole, do sada najgori. City ove sezone ima nestvarno mnogo problema s kontranapadima. Sve do ove sezone City je urušavao protivničke kontre nevjerojatnom efikasnošću i zadivljuje činjenica, koju donosi Sky Sports, da prošle sezone u ligi nisu primili niti jedan pogodak iz kontre.

Akutan problem

Pa kako je to onda City od ekipe koju se ne može iznenaditi kontrom došao do toga da ih dobivaju ekipe koje koriste baš to taktičko oružje. Ozljede i nedostatak opcija na stoperskim pozicijama postale su kritična točka Guardioline momčadi, da ne kažemo i akutan problem. City je postavljen tako da gotovo svi igrači u fazi napada prelaze na protivničku polovicu, ali zahavljujući pravovremenim reakcijama bočnih igrača, defenzivnog veznog i stopera, sve su kontre ugušene u tranziciji.

E sada kada se iz te jednadžbe uklone kvalitetna rješenja na stoperskim pozicijama, nastaje problem. City ostavlja previše prostora za kontru, a nađu li se na njihovoj polovici brzanci poput Marcusa Rashforda, Daniela Jamesa, Jessea Lingarda, Adame Traorea ili kogaveć, nema ih tko zaustaviti, odnosno reakcije nisu pravilne i protivnik, ako je uvježban za kontre, lako koristi njihovo loše pozicioniranje.

Ima šanse za Dinamo

Problem je što stoperske pozicije ove sezone krpa tko stigne. Problem je što Fernandinho, ponajbolji defenzivni vezni svijeta, mora igrati stopera, a samim time silno nedostaje njegov doprinos u liniji ispred jer Rodri je dobar, ali opet ne toliko dobar i uigran kao Brazilac. Sve dok se Cityju ne oporavi obrana, Guardiolin sistem će biti vrlo ranjiv jer njegova igra temelji se na sinkronziaciji svih linija, odnosno, ako se po terenu ne kreću ujednačeno i pravilno, ako svi ne sudjeluju u obrani, tranziciji i napadu, događat će im se nevolje protiv ekipa koje igraju na kontru.

I tu dolazimo praktički do odgovora kako bi Dinamo trebao igrati. U potpunosti treba ignorirati brojke, od udaraca po golu, centaršuteva kojih će biti čitavo more, pa do posjeda lopte pa makar on bio 80-20 posto u korist Cityja. Dinamo ima šansu, dokazali su to brojni premijerligaški klubovi koji su rušili City, od Norwicha, do Wolverhamptona i Manchester Uniteda, a dokazao je i Bjelica ove sezone da zna dobro odabrati analizu, pripremu i pristup utakmici. Dakle, pitat će se ipak nešto i hrvatskog trenera pa makar mu s druge strane stajao ponajbolji strateg današnjice.