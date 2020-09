U Barceloni je krenulo veliko čišćenje, a čini se da katalonski klub neće stati nakon što su se riješili Ivana Rakitića i Artura Vidala.

Na Koemanovoj listi je i dijete kluba, nekadašnji prvotimac Barcelone Rafinha koji je stavljen na prodaju po cijeni od 16 milijuna eura, no problem je što nisu još primili nikakvu ponudu koja bi ih zadovoljila. Rafinha je tako nezadovoljan odlučio ostati u klubu, piše ugledni španjolski list Marca.

Minutažu neće dobiti, bar onoliko koliko je htio, neće dobiti ni mjesto u prvom sastavu Barcelone, morat će živjeti od mrvica minuta s klupe koje mu dozvoli Koeman.

Rafinha doesn't understand why his teammates, such as Rakitić, are leaving the club for very little, but that Barça demand a fee for his departure that doesn't fit the current market. With the lack of offers, Rafa is now thinking about staying and to fulfil his contract. [md] pic.twitter.com/CCaW3qmFNw

— barcacentre (@barcacentre) September 21, 2020