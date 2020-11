POSLJEDNJI MARADONIN INTERVJU: Ovo dira ravno u srce; ‘Bit ću vječno zahvalan ljudima na ljubavi koju mi pokazuju’

‘Nogomet mi je pružio sve što imam, više nego što sam ikad zamišljao’

Ponekad se pitam hoće li me ljudi i dalje voljeti, kazao je Diego Maradona u svom posljednjem razgovoru s novinarima Clarina kojeg je vodio povodom svog 60. rođendana.

‘Nogomet mi je pružio sve što imam’

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena umro je u srijedu od srčanog udara, svega tri tjedna nakon što je proslavio rođendan.

“Nogomet mi je pružio sve što imam, više nego što sam ikad zamišljao. A da nisam imao tu ovisnost mogao sam puno više igrati,” kazao je Maradona.

Izoliran u svom domu u Brandsenu, Maradona je pristao odgovoriti na pitanja koja mu je Clarín poslao putem svog službenika za tisak.

Komentirao je svoju popularnost, govorio o ljubavi koju argentinski sportaši pokazuju prema svojoj zemlji, problemima s pandemijom koronavirusa, te Messijevoj sudbini u Barceloni.

‘Bit ću vječno zahvalan ljudima na ljubavi koju mi pokazuju’

“Bit ću vječno zahvalan ljudima na ljubavi koju mi pokazuju. Iznenađuju me svaki dan, ono što sam doživio po povratku u argentinski nogomet nikada neću zaboraviti. Ponekad se pitate hoće li me ljudi i dalje voljeti, hoće li se i dalje osjećati isto,” kazao je.

istaknuo je kako argentinski sportaši rano odlaze u inozemstvo i domovina ima nedostaje.

“Zato kada te pozovu iz reprezentacije, dolaziš ako treba i plivajući. Jer to znači ponovno braniti zastavu i to nas čini drugačijima. Kad vidim lice argentinskog sportaša koji pobjeđuje, to me oduševi,” kazao je.

Osvrnuo se i na pandemiju koronavirusa koja je “zarobila svijet”.

‘Ovo je najgora stvar koja nam se mogla dogoditi’

“Ovo je najgora stvar koja nam se mogla dogoditi, nikad nisam vidio nešto slično. Moja je želja da ova pandemija što prije prođe i da moja Argentina krene naprijed. Jako me rastužuje kad vidim djecu koja nemaju dovoljno za jesti, znam kako je biti gladan, znam kakav je osjećaj osjećati kad ne jedeš nekoliko dana, a to se u mojoj zemlji ne smije dogoditi.”

Prokomentirao je i slučaj Messi – Bartomeu – Barcelona.

“Znao sam da će ovo loše završiti i mislio sam da Leo odlazi. I meni se to dogodilo. Barcelona nije lagan klub i on je tamo već dugi niz godina i prema njemu nisu postupali kako je zaslužio. Dao im je sve, odveo ih je na vrh i jednog dana je htio promijeniti sredinu, ali rekli su ne.”

Maradona je početkom studenog završio u bolnici, a zbog krvarenja u mozgu hitno je operiran.

Dijagnosticirani znakovi apstinencijske krize

“Mali zeleni” se, barem je tako izgledalo, sjajno i brzo oporavio. Međutim, u bolnici su mu dijagnosticirani i znakovi apstinencijske krize zbog čega je i oporavak došao pod znak pitanja te je prebačen u dobro čuvanu ekskluzivnu kliniku za odvikavanje u okolici Buenos Airesa.

Prije desetak dana je oporavak nastavio kod kuće, međutim u srijedu je umro.