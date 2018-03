‘Otkako sam ovdje on nije bio ni na jednom treningu!’

‘Otkad sam trener Dinama, Mamić nije bio ni na jednom mojem treningu. Ne mislite valjda da bi on utjecao na mene, a ne vjerujem da je to radio i mojim prethodnicima. Meni se nitko ne petlja u posao’, istaknuo je Ante Čačić uoči gostovanja u Varaždinu.

Ante Čačić tvrdio je da nije pročitao intervju s Igorom Bišćanom, no prihvatio je savjet da ga pročita prije dolaska pred novinare.

“Za komentare su zaduženi mediji.”

Kakav vam je intervju?

“Sjajan. Kao da sam ga naručio. Očitovao sam se oko našeg dosadašnjeg kapetana i više se ne bih referirao na tu priču.”



Koliki utjecaj Zdravko Mamić ima na sastavljanje momčadi?

“Otkad sam trener Dinama, nije bio ni na jednom mojem treningu. Ne mislite valjda da bi on utjecao na mene, a ne vjerujem da je to radio i mojim prethodnicima. Meni se nitko ne petlja u posao. To ne bih ni dozvolio. Pa ja sam rođen na asfaltu, 59 mi je godina i prije nego sam došao ovamo, znalo se kakav sam i ne bi si nitko dozvolio da mu se miješa u posao. Jesam na dispoziciji politici kluba, ali nikad nitko nije na mene radio pritisak niti za jednog igrača. I ova odluka od prije nekoliko dana bila je isključivo moja”, rekao je trener marginalac, kako ga je Bišćan nazvao.

Za sutrašnju utakmicu u Varaždinu ulaze u sastav Tomečak, Sylvester, a vjerojatno i Pokrivač i Calello.