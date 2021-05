Izbornik aktualnog europskog nogometnog prvaka Portugala, Fernando Santos objavio je popis sa 26 igrača na koje računa na predstojećem Europskom prvenstvu. Portugal će na predstojećem EP-u braniti naslov osvojen prije pet godina u Francuskoj. Podsjetimo na putu do europske krune Portugal je u osmini finala pobijedio Hrvatsku golom Quaresme u 117. minuti, a u finalu je bio bolji od Francuske sa 1-0 golom Edera u 109. minuti.

“To što smo aktualni prvaci ne čini nas favoritima,” kazao je Santos za stranicu FPF-a dodavši: “Međutim, počinjem s istim uvjerenjem da možemo biti prvaci Europe.”

Najveći problem Santosu predstavlja ozljeda napadača Liverpoola Dioga Jote, no izbornik je uvjeren kako će biti u potpunosti spreman do početka turnira.

Jota je zadobio ozljedu stopala u nedavnom derbiju protiv Manchester Uniteda.

“Prema posljednjim podacima, Jota će biti spreman,” kazao je Santos.

Veliko iznenađenje predstavlja pozivanje Pedra Goncalvesa, koji je ove sezone igrao sjajno za prvaka Sporting postigavši 23 gola u 32 nastupa.

“Uzeo sam u obzir sve što je učinio ove sezone. Ovdje je zbog očite kvalitete koju ima.” Momčad ponovo predvodi Cristiano Ronaldo.

For anyone thinking Portugal were finished, how’s this for a potential starting 11 at @EURO2020 Sweet mamma. 😳 pic.twitter.com/FVc3nIJ9mG

— Gary O Hanlon (@gazzachef) May 21, 2021