PORTUGALSKA SUROVA STVARNOST: ‘Nisu samo igrači podcijenili Dinamo, svi smo ga podcijenili’

Benfica se sprema za Dinamo nakon poraza u posljednje dvije utakmice

Prije samo desetak dana na Luzu, stadionu Benfice, sve se činilo idealnim, međutim dva razočaravajuća rezultata zabrinuli su navijače portugalskog velikana Benfice. Početkom ožujka Benfica je sjajnom predstavom na stradionu Dragao pobijedila najvećeg suparnika Porto sa 2-1 preuzevši vrh ljestvice portugalskog prvenstva.

Benficinih 10 dana za zaborav

Bila je to deveta uzatopna ligaška pobjeda uz fantastičnu razliku pogodaka 35-6. Međutim, uslijedilo je 10 dana za zaborav nakon kojih je portugalski velikan ugrozio sve dobro što je učinio nakon što je Bruno Lage u siječnju preuzeo kormilo kluba.

Pretjerano samouvjereni portugalski velikan je prvo izgubio u maksimirskom grotlu od Dinama u prvom susretu osmine finala Europske lige sa 0-1, a potom je u prvenstvu na svom travnjaku odigrao tek 2-2 protiv Belenensesa. Kao što su to portugalski mediji pisali, Benfica je u Maksimiru podcijenila Dinamo i to im se vratilo poput bumeranga. Potvrdili su to i tamošnji novinari koji prate Benficu reporteru Jutarnjeg lista, koji je u Lisabonu napravio priču uoči utakmice godine za Dinamo, uzvratu osmine finala Europske lige protiv Benfice…

“Reći ćemo vam iskreno: nisu samo igrači podcijenili Dinamo. Ni slučajno. Podcijenili smo ga svi. I to priznajemo. Mi smo zajedno s javnošću uoči puta u Zagreb mislili da ćemo to riješiti odmah u prvoj utakmici. Pa, čak i kad je Dinamo poveo, kada ste zabili gol, mi smo uz neki ‘mhm’ odmahnuli rukom. Vjerovali smo da će Benfica tada zabiti dva, tri, četiri komada i sve vratiti u balans, u svoju korist”, objašnjavaju novinari Luis Pedro Sousa i Rui Dias reporteru Jutarnjeg lista i dodaju:

‘Sada su stvari bitno drugačije. Sada nam uopće nije svejedno’

“E, sada su stvari bitno drugačije. Sada nam uopće nije svejedno. Dinamo se, naime, pokazao kao sjajna, organizirana, disciplinirana, kvalitetna momčad. Premalo smo znali o vama, kompletno. Imate odličnog trenera, to se vidi po igri, a i nekoliko zanimljivih igrača: za Danija Olma smo čuli, ali Petković, Šunjić, Oršić… jako su nas iznenadili”.

Nadamo se kako će lošu seriju Benfica nastaviti i u četvrtak…

“Iako su ova dva vezana rezultata dosta porušila samopouzdanje. Iako navijači žele da se momčad koncentrira samo na prvenstvo, jer je tamo gusto, a bit će još i gušće, Bruno Lage će protiv Dinama gotovo sigurno ići s najboljom momčadi! Njemu su pobjede i trofeji sve. On želi da Benfica na oba fronta ide do kraja. Očekujte na terenu i Grimalda i Almeidu na bekovima, Samarisa i Gabrielea u sredini, Pizzija i Rafu Silvu na krilima, te Jonasa u napadu. Iako se teško oporavlja, najnovije vijesti iz svlačionice govore da će Seferović biti fit do ponedjeljka i prvenstva, stoga će, sto posto, na Dinamo Lage krenuti s Brazilcem”, tvrde ljudi koji doručkuju, ručaju i večeraju Benficu.