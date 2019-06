Cristiano Ronaldo i Portugal plasirali su se u finale Lige nacija

Nogometna reprezentacija Portugala u srijedu je navečer izborila plasman u finale završnog turnira prvog izdanja Lige nacija nakon što je u polufinalu u Portu pobijedila Švicarsku sa 3:1 uz hat-trick fantastičnog Cristiana Ronalda, kojem je ovo bio ukupno 53. hat-trick u karijeri. Napadač talijanskog prvaka Juventusa i ponajbolji nogometaš svijeta već godinama unazad doveo je Portugal u vodstvo u 25. minuti iz slobodnog udarca, a potom u samoj završnici susreta golovima u 88. i 90. minuti razriješio pitanje pobjednika. Strijelac za Švicarsku bio je Ricardo Rodriguez (56-11m). Utakmicu je obilježila i jedna sporna VAR situacija.

Čekaju pobjednika utakmice Nizozemska – Engleska

Portugal će u finalu u nedjelju igrati protiv pobjednika dvoboja Nizozemska – Engleska koji je na rasporedu u četvrtak u Guimaraesu. No, idemo redom…

Bila je to zanimljiva utakmica, s mnogo prilika na obje strane. Prvu priliku na utakmici imali su Švicarci već u trećoj minuti, no Shaqirijev udarac iz neposredne blizine obranio je Rui Patricio. Portugalci su uzvratili u 12. minuti kada Cristiano Ronaldo loše pucao s ruba kaznenog prostora nakon što je Akanji poklonio loptu domaćinu. Samo dvije minute kasnije Shaqiri je lijepo ubacio u kazneni prostor, no Seferović je promašio loptu u izglednoj poziciji.

Ronaldo zabio sa 25 metara za 1:0

Portugal je stigao do vodstva u 25. minuti golom Cristiana Ronalda iz slobodnog udarca sa 25 metara. Švicarski vratar Yann Sommer je stajao u strani u koju je pucao Ronaldo, ali nije najbolje reagirao. Ronalda je srušio Mbabu, a on je iskoristio tu priliku ze majstorski zabio…

Najbolju priliku u prvom dijelu Švicarci su imali u 42. minuti kada je Zakarija povratnom loptom uposlio Sefefovića, a ovaj pogodio vratnicu.

U 56. minuti dogodila se nevjerojatna situacija. Švicarska je izjednačila iz kaznenog udarca, premda je njemački sudac Brych prije toga dosudio kazneni udaraca za domaćine. Međutim, nakon pregleda VAR-om presudio je kako je prekršaj prvo bio u portugalskom kaznenom prostoru. Bila je to akcija kod koje je Semedo srušio Seferovića, no Brych nije pokazao na bijelu točku, već je pustio portugalsku kontru. U nastavku akcije Schar je srušio Bernarda Silvu i njemački sudac je dosudio jedanaesterac za Portugal. Međutim, iz VAR sobe su mu javili da pregleda snimku i Brych je poništio svoju odluku pokazavši jedanaesterac za Švicarsku kojeg je realizirao Rodriguez.

Penal je bio jasan kao dan, tu nije bilo priče, a onda je Portugalce zabrinulo kada se Nijemac zapričao s ljudima iz VAR sobe, tada se već vidjelo kako se nešto opasno kuha… Čekali su samo potvrdu penala, a onda šok. Ostao je penal, ali samo na drugoj strani…

CR7 u dvije minute dva gola

Portugal se do kraja utakmice uspio oporaviti od šoka i kada se već činilo kako bi susret mogao otići u produžetke, ‘ukazao’ se tko drugi nego Cristiano Ronaldo i golovima u 88. i 90. minuti razriješio pitanje pobjednika. Za 2:1 je zabio nakon odlične povratne lopte Bernarda Silve, a potom i nakon brze kontre pogodivši suprotni kut švicarskog gola. Portugal je završni turnir izborio u grupi ispred Italije i Poljske, dok je Švicarska bila prva u skupini ispred Belgije i Islanda.

Dodajmo, kako će pobjednik Lige nacija dobiti 10.5 milijuna eura, drugo mjesto donosi 9 milijuna eura, nagrada za treće mjesto je osam, a četvrto sedam milijuna eura.

Hrvatska je u premijernom izdanju Lige natjecanja nastupila u elitnom razredu u skupini 4 u kojoj je osvojila posljednje mjesto iza Engleske i Španjolske. “Gordi Albion” je prvom mjestom izborio završni turnir, a ‘vatreni’ su trećim mjestom pali u niži razred natjecanja Ligu B, a ždrijeb će biti u siječnju ili veljači iduće godine.

Utakmica za 3. mjesto je 9. lipnja u Guimaraesu (15.00), a finale je istog dana u Portu (20.45).

PORTUGAL – ŠVICARSKA 3:1

PORTO. Stadion Dragao – 49.000 gledatelja; Sudac Felix Brych (Njemačka);

Strijelci: 1-0 Ronaldo (25), 1-1 Rodriguez (56-11m), 2-1 Ronaldo (88), 3-1 Ronaldo (90)

Žuti kartoni: Xhaka, Schar, Shaqiri

Crveni kartoni: –

Portugal: Rui Patrício – Semedo, Pepe (od 62. Fonte), Ruben Dias, Raphael Guerreiro – Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes (od 90+1 Moutinho), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo, Joao Felix (od 70. Guedes)

Švicarska: Sommer; Mbabu, Schar, Akanji, Rodríguez – Zakaria (od 71. Fernandes), Xhaka, Freuler (od 89. Drmic), St Zuber (od 83. Stefen) – Shaqiri – Seferović

Rezultati susreta s nogometne Lige nacija

POLUFINALE:

Portugal – Švicarska 3-1 (Ronaldo 25, 88, 90 / Rodriguez 57-11m)

6. lipnja Guimaraes – 20.45

Nizozemska – Engleska

ZA 3. MJESTO – 9. lipnja Guimaraes (15.00)

Švicarska – Engleska/Nizozemska

FINALE – 9. lipnja Porto (20.45)

Portugal – Engleska/Nizozemska