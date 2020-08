Hrvatska će u Ligi nacija igrati protiv Portugala, Francuske i Švedske. Portugalci nas čekaju u Portu 5. rujna, a tri dana kasnije idemo na gostovanje u Pariz kod svjetskih prvaka.

Malo je vremena ostalo do te utakmice i Portugalci su objavili sastav protiv kojeg će igrati Vatreni. Njihova momčad izgleda uistinu impresivno.

Na vratima ima dvije odlične opcije – tu su Rui Patricio i Lyonov Anthony Lopes, dok se u zadnjoj liniji ističu sjajni bekovi Cancelo iz Manchester Cityja i Guerrero iz Borussije Dortmund. U veznoj se liniji ističu Bruno Fernandes, Ruben Neves i Joao Moutinho, no napad je ono gdje je Portugal siguno najjači. Tu su sjajni Bernardo Silva, Joao Felix te, naravno, Cristiano Ronaldo. Pogledajte kako izgleda njihov popis.

Here’s the Portugal squad to face Croata & Sweden respectively in a few weeks time. Domingos Duarte & Francisco Trincão receive their first call-ups, aside from that there’s no real surprises. Send in your thoughts! pic.twitter.com/DsbrMQlAwW

— Marino Peixoto (@marinovpeixoto) August 24, 2020