PORAZGOVARALI SMO S ĆIROM O SPEKTAKLU NA ALLIANZ ARENI: ‘Realovcima toplo preporučam da se dobro zamisle i zapitaju neke stvari’

‘Bayern je stvorio toliko prigoda da se Real mora zamisliti i zapitati neke stvari’

Istina, možda je u mirovini, ali nogomet mu je i dalje doručak, ručak i večera… “Trener svih trenera”, kako mu u narodu tepaju, Miroslav Ćiro Blažević, ne propušta utakmice u Ligi prvaka. Posebno ne one velike, kao što je to slučaj sa sudarom divova Real Madrida i Bayern Münchena u polufinalu najelitnijeg svjetskog klupskog nogometnog natjecanja…

“Jesam li gledao jučerašnju utakmicu? Naravno da sam gledao, pa to je veliki dvoboj”, kazao nam je Miroslav Ćiro Blažević i nastavio:

“Sine moj, vjeruj mi da još ništa nije riješeno, iz razloga što je Bayern stvorio toliko prigoda da se Real mora zamisliti i zapitati neke stvari. Ozbiljno se trebaju zamisliti kako će to u uzvratu 1. svibnja na Santiago Bernabeu osujetiti. Luka Modrić je bio najbolji, on je takve napore pravio, tako se jako borio, njegova svaka lopta je ima oči. To je apsolutni nogometni genijalac”.



Bayern Munich vs Real Madrid Watch on Live Football ⚽️ Stream Share and Follow for more#FCBRMA #UCL https://t.co/GBVundoLoR — Leo Chabert (@Leo_Chabert) April 25, 2018

Real nije igrao nešto naročito dobro, ali je i kao takav slavio protiv Bayerna i to na Allianz Areni, inače neosvojivoj utvrdi za bilo koju momčad. No, Kraljevi nisu bilo tko. Iako…

Bayern Munich vs Real Madrid 2nd half live Pls Retweet and follow#BAYREAL #UCLhttps://t.co/EnTV6apXUJ — FootyStreams LIVE FOOTBALL⚽ (@FutbalStreaming) April 25, 2018

“Pobjeda zakamuflira sve anomalije. Ja im toplo preporučam da se dobro zamisle kako će s Bayernom odigrati u Madridu. To će biti za njih teška utakmica. Da su zabili ono što su morali zabiti, ode kola Reala nizbrdo i sad ne bi pričali o njihovoj pobjedi. Bayern ima veliku šansu na Santiago Bernabeu, bez obzira na ovaj poraz. Tu nema dileme. Realovci će biti pod tremom, pritiskom jer Bayern je pokazao da je ravnopravan protivnik, stvorivši toliko prilika, imajući dominaciju u posjedu lopte i tako… ima puno toga na što se Španjolci moraju zamisliti. Bit će tu još svega”, istaknuo je legendarni Ćiro.