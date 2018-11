PORAZ OD ENGLEZA RAZOTKRIO JE DALIĆA I VATRENE: Hrvatska je pročitana knjiga, hitno su potrebne promjene

Sreće je okrenula leđa i mane hrvatske reprezentacije izašle su na vidjelo

Nakon poraza od Engleske, u susretu u kojem je Hrvatska izgledala potpuno inferiorno Vatreni će za dvije godine natjecanje u Ligi nacija nastaviti kao momčad koja se natječe u B rangu. Slavlje protiv Španjolske kao da je zasjenilo ozbiljnost same situacije u kojoj se reprezentacija nalazila uoči ovog susreta kojeg nije smjela izgubiti.

Sve to znači da će Hrvatska u sljedećem izdanju Lige nacija igrati s Njemačkom, Islandom i Poljskom koje su također ispale iz elitne skupine. Situacija nije bajna ni kada je riječ o pitanju statusa nositelja. Hrvatskoj prijeti pad u drugu jakosnu skupinu i sada Vatrena ekipa mora navijati za Nizozemsku i Portugal ako želi zadržati status koji trenutno imaju.

Nije ovaj poraz Hrvatske pretjerano velik neuspjeh, čak ni ovo ispadanje ne treba shvaćati posebno tragično jer Španjolska i Engleska nisu neozbiljni protivnici protiv kojih je svakako trebalo biti prvi u skupini, već ponajbolje europske reprezentacije. Najveći problem Vatrenih u cijeloj priči je to što već nekoliko mjeseci, bez obzira na uspjeh u Rusiji, nema ozbiljnog pomaka u igri. Sve mane koje je Hrvatske imala kad je Dalić osigurao plasman u Rusiju onda ima i sada, a Englezi i Španjolci nisu ekipe koje to neće znati iskoristiti. U zadnje dvije utakmice najbolji pojedinac Vatrenih bila je Fortuna i to se itekako vidjelo danas.

Svi znaju kako igrati protiv Hrvatske

Već protiv Španjolske Hrvatska je u ranoj fazi utakmice imala nekoliko situacija kojima si je mogla ponovno režirati debakl sličan onome u Elcheu, ali sportska sreća bila je na strani Vatrenih koji su do kraja susreta uspjeli čak i pobijediti. I to je potpuno legitimno, ali ne može tako u svakoj utakmici. Španjolci su pri rezultatu 1:1 imali gredu i jednu izglednu priliku koju su promašili, a Englezi su iz prve prave prilike zabili. Dikod uđe, dikog ne uđe, rekao bi Mate Baturina.

Svaka ekipa koja se dovede u situaciju da njen uspjeh ovisi o tome hoće li protivnik promašiti nalazi se u problemu, a kod Hrvatske je taj problem jako izražen. Puno toga je danas zakazalo, a jedna rana, ona u obliku obrambenih prekida, koja se vuče već jako dugo, danas je ponovno razderana.

Situacija je sve ozbiljnija, sve momčadi koje dolazi igrati protiv Hrvatske traže priliku preko prekida jer znaju da je to točka koju moraju pritisnuti, a obrana Vatrenih već mjesecima jednako loše reagira na njih. Ništa se ne mijenja, izbornik konstatira kako problem postoji, ali očito da nitko ne rješava. Ili ga ne zna riješiti, nije dobro ni u jednom slučaju.

Što je reprezentacija bez bekova?

Bočne pozicije stalan su problem hrvatske reprezentacije, a danas i protiv Španjolske to se posebno vidjelo. Gotovo svi napadi protivnika išli su preko bokova, ponajviše preko lijevog boka kojeg je držeo Jedvaj (kasnije Milić) i koji je u obrani odigrao dva prilično loša susreta, ali je zabio dva pogotka pa je to vrlo brzo zaboravljeno. Srećom, utakmica s Engleskom je došla dovoljno brzo da nas ošamari i probudi iz sna u kojem Jedvaj može biti rješenje za lijevi bok pa smo skloni vjerovati kako će Dalić ipak potražiti neko bolje rješenje.

Osim bokova, opasno su visjela i oba stopera, a nije im pomogao ni Lovre Kalinić koji gotovo nijednom nije izašao s crte da pokupi loptu, a onaj jedan put kad je izašao, pokupio je Sterlinga, a loptu tek okrznuo. Lovren i Vida muku su mučili s dugim loptama koje je Delph preko njih slao za Kanea i svoje krilne igrače, a Lovren je posebno loše odigrao markera na Kaneu jer ga je izgubio u nekoliko važnih situacija, baš kao i u onom situaciji u kojoj je Kane postigao pogodak za pobjedu.

Nije sve tako sivo

Postoji još nekoliko stvari koje će izbornik morati sam sebi objasniti kada sjedne analizirati utakmicu, a vjerojatno ona najvažnija je uvođenje Marka Roga u igru. Nije bivši igrač Dinama loš nogometaš, ako gledamo potencijal mogao bi postati stvarno sjajan, ali u Napoliju minute dobiva na kapaljku i daleko je od natjecateljske forme koja je potrebna za ovu razinu nogometa.

Osim toga, na semaforu je stajalo 1-1, rezultat koji je odgovarao Vatrenima, a na klupi je sjedio Milan Badelj, čovjek koji je standardan u Laziju i sjajan u smirivanju i diktiranju igre. Sve što je Hrvatskoj trebalo u tom trenutku Badelj je mogao učiniti, ali nije dobio priliku. Zašto nije, to ostaje na izborniku…

Naravno, nije situacija crno kako se možda na prvu čini. Hrvatska je momčad puna kvalitetnih igrača, nekoliko sjajnih mladih nogometaša tek dolazi, ne treba se brinuti za budućnost. Čak ni te kvalifikacije koje bi mogle biti znatno teže nego što su možda morale biti neće biti problem ako se momčad i izbornik na vrijeme trgnu i probude iz sna koji su usanjali nakon Rusije. Hrvatska ima puno mana, ali ima i puno vrlina koje mogu izbiti u prvi plan ako ih se pravilno potencira. Ostaje za vidjeti hoće li Dalić znati kako to učiniti ili bi i njega uskoro mogla dočekati sudbina kakvu su imali njegovi prethodnici.