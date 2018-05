JUVE RIVALU OTIMA VELIKU ZVIJEZDU: Ponudili Higuaina i 50 milijuna eura; U Italiji se danima priča samo o tome

Već danima u Torinu kruže glasine o pokušaju otimanja Icardija Interu

Corriere della Sera tvrdi da je Juventus ponudio Interu Gonzala Higuainu plus 50 milijuna eura za Maura Icardija, argentinskog napadača koji je ove sezone u svim natjecanjima zabio 29 golova, u 36 odigranih susreta, a Inter je spreman razmotriti ponudu, prenosi FootballItalia…

Talijani pišu kako već danima u Torinu kruže glasine o pokušaju otimanja Icardija Interu. Icardi ima klauzulu od 110 milijuna eura, ali vrijedi samo od 1. do 20. srpnja za klubove izvan Italije. Prema novinama Corriere della Sera, Juveovi odvjetnici proučavaju Interov ugovor kako bi vidjeli postoji li način da mogu aktivirati klauzulu bez obzira na to. Ako ne, ponuda na stolu iznosi 50 milijuna eura plus Higuain, koji su vrijedni 60 milijuna eura, uzimajući ukupno do 110 milijuna eura, pa kako čelnici Intera odluče…

Pravo iznenađenje u ovoj priči je da su Inter i Icardi spremni slušati. Icardijeva supruga i predstavnica, fatalna Wanda Nara, rekla je prošli tjedan kako će njezin suprug dogovoriti novi, izdašniji ugovor u Interu ili će otići negdje drugdje.

Inače, dok Higuain ide na SP s Argentinom, Icardi je izostavljen, unatoč tome što je odigrao sjajnu sezonu. Higuain, koji je pet godina stariji od Icardija, zabio je 23 gola u 50 utakmica za Juve.