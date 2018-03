Ponuda za Modrića koja je čak i malo bezobrazna!

Vjeruje se da bi Tottenham tražio najmanje 40 milijuna funti za Luku Modrića, ako bi ga pristao prodati, a Manchester United sigurno neće pristati na plaćanje punog iznosa. Sir Alex Ferguson je smislio novo rješenje – za Luku bi mogli ponuditi i zaboravljenog golgetera od 30 milijuna funti, Dmitra Berbatova koji više nije poželjan čak ni na Old Traffordu, a došao je upravo iz Tottenhama.

Prema priči uglednog nogometnog portala, Unitedova računica je jasna i jednostavna. Ukoliko Berbatov odradi sezonu do kraja bez novog ugovora, može otići na ljeto bez odštete. Manchester United ima mogućnost, s obzirom na klauzulu iz ugovora, vezati bugarskog napadača i za iduću sezonu, bez obzira što realno ne računa na njegove usluge. Time bi si mogao osigurati odštetu u iznosu od 6 do 8 milijuna funti na ljeto.

Postoje sugestije s Old Trafforda kako bi Berbatov mogao biti iskorišten kao dio ponude Tottenhamu za Luku Modrića.

Upitno je bi li Tottenham uopće bio zainteresiran za ponovno potpisivanje Berbatova, koji je za klub s White Hart Lanea igrao od 2006. do 2008. godine, te je iz njega krenuo put Manchestera u transferu vrijednom više od 30 milijuna funti.

United se u svakom slučaju nada potpisivanju dugoročnog ugovora s hrvatskim veznjakom, koji još uvijek nije potpisao novi ugovor s Tottenhamom. Vjeruje se da bi Tottenham tražio najmanje 40 milijuna funti za Modrića, ako bi ga pristao prodati.

Bilo kako bilo, gotovo je sigurno da će Berbatov na ljeto napustiti Old Trafford. Priznao je to nedavno i menadžer Alex Ferguson, kojem su Wayne Rooney, Danny Welbeck i Javier Hernandez ispred bugarskog centarfora u hijerarhiji napadača.

“Njegov problem je što ne igra na regularnoj bazi. Ima 31 godinu, normalno je da to želi, ali ja mu to ne mogu jamčiti. To bi moglo dovesti do njegovog odlaska. Ja ga potpuno razumijem”, rekao je Ferguson.

Berbatov je ove sezone odigrao samo 10 utakmica u Premiershipu. U zadnje dvije utakmice nije bio niti u kadru od 18 igrača za momčad….