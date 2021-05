Trener Real Madrida Zinedine Zidane rekao je svojim igračima da će napustiti Kraljevski klub na kraju sezone, objavili su prije desetak dana španjolski mediji.

Onda Cero je tada naveo da je Zidane obavijestio igrače o svojoj odluci prije prvenstvene utakmice (2-2) protiv Seville nakon koje je Real propustio priliku da zauzme vodeće mjesto na ljestvici, dok je Marca objavila da se obratio momčadi 8. svibnja prije te utakmice.

Na pitanje novinara u hoće li voditi klub i sljedeću sezonu, Zidane nije dao nikakva jamstva.

“Ne znam što će se dogoditi. Ja sam ovdje, igramo sutra i sljedeći tjedan, ali ne znam što će se dogoditi nakon toga jer je ovo Real Madrid,” kazao je Zidane na konferenciji za novinare organiziranoj uoči ogleda protiv Athletic Bilbaoa.

Međutim, sada je poznati talijanski novinar Fabrizio Romano ekskluzivno objavio da je Zidane odlučio napustiti Real Madrid.

Zidane je napustio klub 2018. nakon što je s njim osvojio treći uzastopni naslov u Ligi prvaka, ali se vratio 10 mjeseci kasnije. Napustio je klub kao igrač 2006. kada je otišao u igračku mirovinu.

Posljednjih dana dosta se govorilo da bi Max Allegri mogao preuzeti Kraljevski klub. No, tu je sada i Antonio Conte u igri nakon što je napustio Inter.

