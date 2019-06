PONIŠTENA UTAKMICA FINALA LIGE PRVAKA: Šok i nevjerica, ovo nitko nije očekivao

Brojni navijači osudili su odluku CAF-a

Afrička nogometna konfederacija (CAF) poništila je utakmicu finala afričke Lige prvaka u kojoj je slavio tuniski Esperance nad marokanskim Wydadom iz Casablance.

U petak se igrala uzvratna utakmica finala koja je trebalo odlučiti prvaka Afrike. Prva utakmica je završila bez pobjednika 1-1, a u drugoj je Esperance vodio do 59. minute 1-0. Tada je Wydad izjednačio,a sudac je poništio gol zbog zaleđa. No, spornu situaciju nije bilo moguće provjeriti jer je VAR bio u kvaru. Nogometaši marokanske momčadi su napustili teren i odbili nastaviti igrati.

Nakon 80 minuta čekanja da se Marokanci vrate, sudac je odsvirao kraj, a pobjeda i trofej dodijeljeni su Esperanceu. CAF je u četvrtak donio odluku da se utakmica ponovno odigra nakon Afričkog kupa nacija (21. lipnja do 19. srpnja) i to na neutralnom terenu, izvan Tunisa opravdavajući je riječima da “uvjeti i sigurnosne mjere nisu bili zadovoljeni što je spriječilo da se utakmica odigra do kraja”.

Navijači tuniske momčadi, tuniski premijer i brojni Tunižani osudili su odluku CAF-a.