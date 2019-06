POLUDIO JE NA DOGOVOR: Nekadašnji tajnik udruge Naš Hajduk ogorčen; ‘Ovo je strašno što su prihvatili’

Reakcija Rilova na dogovor oko održavanja utakmice Vatrenih na Poljudu

Nekadašnji tajnik udruge Naš Hajduk Ivan Rilov jučer je na svom Facebook profilu objavio post kao njegov odgovor na službeni dogovor Grada Splita, Hajduka i HNS-a u ponedjeljak na Poljudu. Tako će poljudska lipotica 10. lipnja ugostiti ključnu utakmicu eurokvalifikacija protiv Mađarske. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Rilovu se ovakav rasplet nije svidio

Rilovu se ovakav rasplet nije svidio. Njegovu objavu prenosimo u cjelosti:

“Isprika? Ništa? Ma neee… Sarkazam na stranu, ajmo bit konkretni. Kome uopće može na pamet past da je nekome koga već godinama, da ne kažem desetljećima, siluju, bitna isprika silovatelja? Zna se što tražiš – da prestane silovat tebe i da više nikad ne bude u mogućnosti to napravit ni tebi ni ikome drugome, ta da odgovara za napravljeno. No, kako vidimo, nema ni te “isprike”. Što, da se i dogodilo, bi bilo posve beznačajno u suštini. Nego ajmo na konkretne stvari, Hajdukova pitanja i HNS odgovore:

HAJDUK: eliminacija Lokomotive iz istoga ranga natjecanja s Dinamom i kažnjavanje onih koji od toga godinama vuku golemu korist i zbog čega od početka tog incesta nijedna liga nije i ne može bit regularna?

HNS: ajde budite ozbiljni.

HAJDUK: strani povjerenik za suđenje?

HNS: ali nema potrebe, VARahahahaha

HAJDUK: Zakon o sportu?

HNS: je, je, kako ne, mi smo za poptuno poštivanje zakona.

HAJDUK: transparentne financije?

HNS: ne razumimo, oćete i vi dio ovoga što smo dijelili sad nedavno?

HAJDUK: transparentno definiranje kriterija za izbor na sve upravljačke funkcije i operativna tijela HNS-a?

HNS: ma jasno, sve kako se dogovorimo, tako i bude.

HAJDUK: Izrada strategije nogometa?

HNS: ??? pa mi smo 2.na svijetu!

HAJDUK: novi izbori nakon izrade strategije i implementacije svih odredbi Zakona o sportu?

HNS: da da, kako ne, čim nam istekne mandat.

HNS (sa strane: čekaj, jbt, pa ništa im nismo dali! – ništa? – baš ništa? – pa skoro. – a nije baš ništa, jel VAR uvodimo? – ajde ne zajebaji. – ma nisam, evo, jesmo li rekli da ćemo i izbore radit? eto! – jesmo, kad nam izađe mandat. – ala tebe… – ma daj, moramo bar nešto. – pa ček, jesu oni pitali udrugu prvoligaša? – jesu. – eto, to je to! damo in to, ionako će sve ostat isto, ovlasti nikakve, a ako i budu nekakve, nebitno, i tamo će bit sami, šta mogu? – jes pametan, to je to! – aj zovni ih. – ček…)

HNS: alo e, jeste vi ono pitali bili za udrugu prvoligaša?

HAJDUK: je je, jesmo!

HNS: ajde, evo, ne znan kako ste i to uspili izmust od nas, al eto, za zalog za budućnost, za bolje odnose, spremni smo razmislit o tome.

Ima nade.

NADOPUNA: sad sam pročitao zaključke sa sastanka na hajdukovu sajtu. Ovo je strašno sta je Hajduk napravio, prihvatio, po pitanju svojih zahtjeva. Strašno.

Hajduk neće biti uključen u organizaciju

Hrvatska nogometna reprezentacija 10. listopada će kvalifikacijsku utakmicu za EP protiv Mađarske ipak odigrati na splitskom Poljudu, ali Hajduk zasad neće biti uključen u organizaciju, zaključak je to sastanka jučer održanog u Splitu između predstavnika Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), HNK Hajduk i grada Splita koji je trajao pet sati, a održan je pod jakim policijskim osiguranjem…

Jaka delegacija HNS-a

Na sastanku je HNS predstavljao izvršni direktor Marijan Kustić i dopredsjednici Ante Kulušić i Damir Mišković, u ime Hajduka tamo je bio predsjednik uprave Marin Brbić, dok je delegacija grada bila najbrojnija jer su osim gradonačelnika Andre Krstulovića Opare na Poljud stigli i predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić, kao i Domagoj Maroević, Mate Omazić, Duje Sučić, te Josip Župić. Davor Šuker se u Splitu nije pojavio jer je u to vrijeme bio na službenom putu. Ponovno…

‘Za sve velike stvari treba vremena’

“Za sve velike stvari treba vremena. Ne može se preko noći riješiti sve, ali ono što je bitno je da volja i želja postoje, idemo u tom smjeru i veseli me podrška Grada i organizacija utakmice protiv Mađarske. Mi u nogometu moramo napraviti sve što je moguće i da dignemo suradnju na jednu višu razinu, drago mi je da smo nakon niza godina imali ovakav sastanak”, kazao je Kustić.

Gradonačelnik Krstulović Opara je nakon sastanka zahvalio svima koji su sudjelovali u razgovorima i počeli rješavati probleme, kao i da se veseli nastavku dobre suradnje i igranju reprezentacije na najljepšem stadionu. Da je sastanak bio kvalitetan i dobar medijima je nakon pet sati čekanja izjavio Marijan Kustić koji je dodao da za sve stvari treba vremena da se riješe, no bitna je da volja i želja postoje. Rekao je da ga veseli što grad podržava održavanje utakmice Hrvatska – Mađarska u Splitu, te će se potruditi da se u organizaciju uključi i HNK Hajduk.