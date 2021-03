U posljednje četiri utakmice Hajduka Kalinić je branio u tri i nije primio niti jedan pogodak. Momčadi je dao upravo ono što su od njega tražili čelnici Hajduka kad su se na njega ‘kladili’ – mirnoću i sigurnost koje dosad nisu s Hajdukom mogle u istu rečenicu

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić jučer je objavio popis igrača na koje računa u važne tri utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. godine. Nije tu bilo nekih posebnih iznenađenja, a, između ostalih, našlo se na njemu ime vratara Lovre Kalinića, srebrnog Vatrenog i već polako jednog od senatora hrvatske A reprezentacije.

Kalinić je u prošlom “sazivu” reprezentacije bio popriličan misterij. Dok nije stigao u Hajduk na posudbu, godinu i pol gotovo da i nije stao među vratnice.

Nikako mu nije trebao transfer u Aston Villu i siječnju 2019. godine, iako mu je to bio najveći transfer u karijeri. Englezi mu nisu dali prevelike šanse, nikako se nije mogao nametnuti i privremeno rješenje bila je posudba u Toulouse – beznadan klub koji je tada bio na dnu ljestvice francuskog prvenstva.

Nakon povratka iz Francuske činilo se da će Kalinić polako pasti u zaborav te da će se prestati pojavljivati i na popisima reprezentacije. Podsjetimo, na posljednjem je popisu bio tek među pretpozivima koje je Zlatko Dalić morao aktivirati zbog brojnih izostanaka.

Odličan u Hajduku

Posljednji put je za reprezentaciju na gol stao 19. studenog 2019. godine. Ako se sjećate tog poluvremena, gledali smo tamo vratara Hrvatske na kojem se vidjelo da nije u dobroj formi, radio je greške i očito je da mu je nedostajalo samopouzdanja i minutaže u klubu.

No sve se to promijenilo dolaskom Kalinića na posudbu u Hajduk. Ako je Aston Villa napravila s njim jedan dobar potez, onda je to vraćanje 30-godišnjeg vratara tamo gdje se proslavio – na Poljud. Da se razumijemo, novo vodstvo Hajduka riskiralo je jako puno s Kalinićem koji nije dugo branio, dali su mu i kapetansku trakicu, a on im vratio na najbolji mogući način.

U posljednje četiri utakmice Hajduka Kalinić je branio u tri i nije primio niti jedan pogodak. Momčadi je dao upravo ono što su od njega tražili čelnici Hajduka kad su se na njega “kladili” – mirnoću i sigurnost koje dosad nisu s Hajdukom mogle u istu rečenicu. Kalinić u posljednjih nekoliko utakmica u Hajduku pokazuje da je za njega HNL ipak premala liga. Uspijeva se dobro postaviti, a siguran je i u igri nogom kad treba. A tek onaj obranjeni penal Rijeci u zadnjim sekundama…

Nakon što su mu Englezi gotovo uništili karijeru, lijepo je vidjeti da je Kalinić još uvijek onaj stari i da mu je samo trebalo nekoliko utakmica da pokaže klasu koju nesumnjivo ima. Ako se nešto kojim slučajem dogodi s Livakovićem, Kalinić može poslužiti kao jako dobra alternativa sad kad je ušao u natjecateljsku formu.

Ako ga Hajduk uspije zadržati na Poljudu i nakon što mu istekne posudba, bio bi to pravi jackpot za Splićane.