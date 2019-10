POLJUDSKA LJEPOTICA SIGURNIJA OD PENTAGONA: Zna se i tko sve neće smjeti ući na stadion

Posljednja utakmica pred publikom u Splitu bila je ona prijateljska sa Švicarskom 2012. godine, a sada će publika u Splitu moći vidjeti svjetske viceprvake

Povratak hrvatske nogometne reprezentacije na Poljud podigao je na noge mnoge navijače koji su u rekordnom roku razgrabili ulaznice, ali i neviđene mjere osiguranja u Splitu. Nije tajna da nisu svi u Splitu oduševljeni dolaskom reprezentacije u njihov grad, pogotovo zato jer su trzavice između Hajduka i Hrvatskog nogometnog saveza trajale jako dugo.

Hajduk nije sudjelovao u organizaciji i dogovorima između HNS-a i Grada Splita oko eurokvalifikacijske utakmice Hrvatske i Mađarske na Poljudu 10. listopada. Kako bi što zornije pokazali kako oni nemaju baš nikakve veze s organizacijom utakmice Hrvatska – Mađarska, tako su svi zaposleni dobili tri dana slobodno, a vodstvo Hajduka s kompletnim osobljem odlučilo je evakuirati se sa svojeg stadiona na Poljudu.

Samo personalizirane ulaznice

“Kad ste vidjeli onu jagmu za karte, to vam sve govori. Pitati hoće li biti više zvižduka ili pljeska mislim da nije korektno. Zašto bi Split zviždao, a to pitanje se ne postavlja negdje drugdje. Dolazi reprezentacija Hrvatske, napravimo ambijent, napravimo sve da reprezentacija pobjedi. Normalno da zbog nekih okolnosti možete očekivati pokoji zvižduk, ali od toga se ne treba stvarati nekakav problem. Trebamo stvarati ambijent, da bude pozitivan, da reprezentacija pobijedi i to je to”, rekao je za Net.hr Zoran Vulić. Cijeli intervju možete pročitati OVDJE.

Poljud će čuvati helikopteri, blokade će biti postavljene po gradu, a u stroge mjere kontrole ući će i kontrola ulaznica koje će morati biti personalizirane. Navijači s ulaznicama koje neće glasiti na ime neće moći ući na stadion.

“Na dan utakmice neće biti prodaje niti zamjene ulaznica za utakmicu Hrvatske i Mađarske. Podsjećamo da su ulaznice personalizirane i kao preduvjet za ulazak na stadion potrebno je uz ulaznicu predočiti i važeći osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica). Osobama kojima se pri nadzoru osobni podaci ne slažu s podacima na ulaznici bit će zapriječen ulaz na stadion te će im ulaznice biti poništene bez prava na povrat novca, a napominjemo da mogu biti zadržani i predani policiji na nadležni prekršajni postupak”, stoji, između ostalog, u uputama za navijače koje je objavio Savez.

