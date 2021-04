Policija iz Merseysidea u Engleskoj otvorila je istragu zbog jučerašnjeg napada na autobus Real Madrida u kojem se nalazio i hrvatski nogometni reprezentativac Luka Modrić, a koji se dogodio uoči uzvratne četvrtfinalne utakmice Lige prvaka na Anfieldu između Liverpoola i Reala.

Liverpool fans threw a bottle smashing the window of Real Madrid team bus where Zidane was sitting pic.twitter.com/il0NF097uW

— Rk (@RkFutbol) April 14, 2021