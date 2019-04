POKRENUT POSTUPAK PROTIV STANKA JURIĆA: Junak Splita u središtu kontroverze; ‘nisam htio nikoga uvrijediti. Sad ću vam sve reći…’

Pokrenut postupak protiv Stanka Jurića

Iza Stanka Jurića dani su za pamćenje. Ne samo ona nogometna, nego i van terena! Briljirao je u subotu protiv Rijeke zabivši gol, pogodivši stativu, nakon toga i gradu, asistirao za drugi gol, pokrenuo akcije za treći i četvrti…

Ostvario svoj san i upao u probleme

I onda nakon utakmice, išao je ostvariti svoj san, kako je sam kazao, san o tome kako pjeva s Torcidom. Popeo se na ogradu, preskočio na sjever simbolično preko “krpe” Torcida Pujanke”, kvarta u Splitu gdje Stanko živi, došao kod vođe navijanja, uzeo mikrofon u ruke i onda je zagrmilo:

“I Purgera, i Riječana, i šakama i nogama”…

Na snimci koja je osvanula na društvenim mrežama ne može se vidjeti da li je Stanko bio onaj koji je poveo spornu pjesmu, ili je netko od vođa navijanja prije poveo prije njega. Međutim, ono što se može vidjeti na snimci je to da u trenutku dijela gdje torcidaši časte “Purgere i Riječane”, junak Bijelih ne pjeva, dok na drugom dijelu skandiranja “ale, ale” tek se prepušta “emocijama sjevera”.

Inače, Stanko je nekad išao s Torcidom na gostovanja, bio je “aktivan” do trenutka kad nije postao ozbiljan nogometaš, pa je itekako emotivan kad je o navijačima riječ.

Pokrenut postupak

Kako bilo, delegat 153. Jadranskog derbija Darko Kolesarić i časnik za sigurnost Marko Svilić zabilježili su stanje na utakmici, a disciplinski sudac Alen Klakočer je prema njihovom izvješću zatražio pokretanje postupka.

Hajduku prijete kazne zbog uporabe pirotehnike i rasističkih skandiranja, a protiv Stanka Jurića također je postupak pokrenut zato što je, stoji u objašnjenju, “nakon što se popeo na Sjever, poveo pjesmu “I Purgera, i Riječana, i šakama, i nogama, i bocama, i letvama, sve za našeg Hajduka”.

Odluka o kazni trebala bi biti poznata ovog tjedna

Postupak je pokrenut u utorak, a odluka bi trebala biti poznata ovog tjedna. Juriću prijeti kazna koja bi mogla biti sve od upozorenja do osam utakmica zabrane nastupa. Za Dalmatinski portal prokomentirao je sporni trenutak:

“Pjesma je krenula s tribine. Ja sam pjevao ‘ja te volim Hajduče’. Krenuo sam pjevati jedno, a Torcida je nastavila pjevati što je vođa navijanja pjevao. Nisam imao namjeru nikoga uvrijediti. Ispričavam se ako sam ikoga uvrijedio, nije mi bila namjera.

‘Meni je to već dugo bila želja, čekao sam pravu priliku’

Kada sam sjeo na klupu, vidio sam transparent ‘Torcida uz navijače sa zabranom’ i do njega ‘Torcida Pujanke’. Skinuo sam kopačke već prije da se lakše popnem. Meni je to već dugo bila želja, čekao sam pravu priliku. Nisu nas rezultati pomazili, nisam se nadao ni protiv Rijeke. Kada me trener sjeo na klupu, rekao sam to je to. Nikad ne znaš što se može dogoditi da tu priliku koju sam imao možda nikad neću dobiti. Bilo je sad ili nikad”, kazao je Stanko Jurić.