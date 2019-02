POKOPAN JE EMILIANO SALA, CARDIFF KREĆE U BORBU: Premierligaš želi izbjeći plaćanje transfera, traži pomoć na svim stranama

Ono što traži Cardiffova pravna služba jest svojevrsna potvrda definiranja Sale kao ‘igrača kojeg je Cardiff pokušao potpisati’

U subotu je u grob položeno tijelo Emiliana Sale, nogometaša koji je poginuo 21. siječnja putujući avionom po transferu iz Nantesa u Cardiff City. Višednevna potraga za avionom u kojem su bili Sala i pilot David Ibbotson – koji još nije pronađen – 3. veljače okončana je pronalskom olupine. Pet dana kasnije potvrđeno je da je tijelo pronađeno u avionu Emiliano Sala koji je, utvrdit će se 11. veljače, smrtno stradao uslijed ozljeda glave i prsnog koša zadobivenih u padu aviona.

Slijedi pravna bitka

I dok je obitelj u subotu napravila ono što je moglo, čini se da zbog preminulog neće biti mira između francuskog i velškog kluba. Naime, Daily Mail izvještava da je premierligaški klub kontaktirao ostale sudionike Premier lige u pokušaju da ustanovi postoje li pravni temelji kojima bi izbjegli plaćanje punog iznosa transfera vrijednog 15 milijuna funti (oko 17 milijuna eura/oko 126 milijuna kuna) što odgovara potraživanjima francuskog kluba.

Ono što traži pravna služba koja zastupa Cardiff jest svojevrsna potvrda definiranja Sale kao ‘igrača kojeg je Cardiff pokušao potpisati’. Fraza je to koja bi im, nadaju se, omogućila izbjegavanje plaćanje punog iznosa Nantesu. Ili plaćanje ikakvog iznosa.

‘Ako nas ugovor obvezuje…’

Nedavno je predsjednik Cardiff Cityja Mehmet Dalman izjavio je da će klub platiti francuskom prvoligašu Nantesu odštetu za prijelaz argentinskog napadača Emiliana Sale ‘ako ga ugovor na to obvezuje’.

“Mi smo častan klub. Ako nas ugovor na to obvezuje, naravno da ćemo isplatiti odštetu. No, ako nemamo tu obvezu, a čini se da postoje neke nepravilnosti u tome, logično je da kao predsjednik djelujem u najboljem interesu za klub te to i činim. Još uvijek skupljamo informacije o cijelom procesu. Kad dobijemo sve relevantne informacije, uvjeren sam da ćemo se dogovoriti s Nantesom i krenuti dalje”, kazao je Dalman.