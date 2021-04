Nogometaši Real Madrida propustili su veliku priliku, u 33. kolu La Lige, bodovno se izjednačiti s vodećim Atleticom, jer su na stadionu Alfredo Di Stefano, gdje su ugostili Betis, odigrali utakmicu bez pobjednika i bez pogodaka.

Hrvatski reprezentativac i ponajbolji igrač Reala, Luka Modrić je igrao do 77. minute, a njegova momčad je imala premoć u svim segmentima, ali nisu imali dovoljno preciznosti.

Modrić je bio najbolji igrač svoje momčadi i u vrhunskoj je formi, ali njegova ekipa doista ne igra baš najbolje. Jedan od glavnih razloga loše forme Reala jest činjenica da igraju bez nekoliko ključnih igrača, nema Tonija Kroosa, Fedea Valverdea i Sergija Ramosa.

Nakon te utakmice iskrsnuo je i podatak o tome koliko Modrić zaista znači za Real Madrid. Iako su mnogi smatrali da u svojim godinama neće moći izdržati tempo, Modrić je ove sezone odigrao najviše utakmica od svih igrača Reala, uključujući utakmice za reprezentaciju.

Hrvat je jedini igrač Reala koji je već probio granicu od 50 utakmica u sezoni. Evo kako izgleda trenutno ta ljestvica u Realu.

📊| Luka Modrić is the player who has played the most games (51) this season. No other Real Madrid player has played more games than him. (Club and country)

– Modrić: 51

– Courtois: 48

– Varane: 47

– Asensio: 43

– Kroos, Vinicius: 42 pic.twitter.com/q7z3xQrU2H

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) April 25, 2021