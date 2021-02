Huligani među novinarima na stadionu ‘Rajko Mitić’

Ostao je gorak okus sinoćnje prve utakmice šesnaestine finala Europske lige u Beogradu na Marakani između Crvene Zvezde i Milana, u kojoj su crveno-bijeli uspjeli iščupati remi 2:2 i pozitivan rezultat pred uzvrat za tjedan dana u Milanu na San Siru.

Na tribinama navijači

Jedan muškarac brutalno je izvrijeđao Zlatana Ibrahimovića, a na stadionu su se našli, čini se, i navijači. Ugledni talijanski list Corriere della Sera objavio je zanimljiv članak u kojem se ne mogu načuditi kako je u Beogradu na tribinama, kako oni pišu, bilo nekoliko tisuća ljudi.

“Na stadionu su bile tisuće navijača unatoč zabrani, a moglo se čuti da su navijali za Zvezdu. No to nije bilo samo navijanje. Bilo je tu i vrijeđanja srpskih navijača, a pogotovo su vrijeđali 34-godišnjeg hrvatskog napadača Marija Mandžukića”, piše ugledni talijanski list. Više o tome pročitajte – OVDJE.

Srpski Telegraf danas otkriva kako se divljak našao u novinarskoj loži i kako su sami novinari na stadionu, grupirani na jednom mjestu u novinarskoj loži, i sami uvidjeli kako je među njima bilo lica koje nisu novinarska.

Delija na tribinama

Mi smo, pak, kasno sinoć u prvom izvještaju o vrijeđanju Zlatana Ibrahimovića napisali kako su Delije u dobrim i aktivnim odnosima s klupskom upravom, kako ih klub ponekad zna prošvercati pod prijatelje kluba na utakmicu, njihove istaknutije pripadnike, te da se može pretpostavljati da se radi upravo o pripadniku Delija. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Očito smo bili u pravu…

“Pošto je svim novinarima, koji su se grupirali na jednu stranu, bilo jasno da se ne radi o nikakvom medijskom radniku, već o nekome tko se zahvaljujući tko zna kojim vezama našao na mjestu na kojem nije smio, klubu preostaje pokušati identificirati izgrednika koji je osramotio čitav klub u svijetu i pokvario spektakl”, stoji u tekstu Telegrafa koji tvrdi kako su navijači Zvezde zgroženi povicima koje je Ibrahimović čuo od strane tog muškarca. Već i na Twitteru, kada se pojavila snimka prvobitno, mnogi su se usprotivili i istaknuli da je to “bruka i sramota”.

‘Ibrahimović je izjavljivao da mu je žao što neće biti navijača’

“Nažalost, mržnjom zadojena prostačina je sve to bacila po strani i nazivanjem Ibrahimovića, legende svjetskog nogometa, ‘balijom’, pljunula po Zvezdi i Srbiji. Ibrahimović je čak i prije same utakmice izjavljivao da mu je žao što neće biti navijača, jer bi to bila ludnica od utakmice. Nažalost, navijača nije bilo, jer onda ovako ‘hrabri’ huligani ne bi se mogli istaći, niti bi se njihovi povici čuli, a pravi navijači Zvezde bi sigurno pokazali poštovanje prema Zlatanu kakvo i zaslužuje”, zaključuje se u tekstu Telegrafa.

