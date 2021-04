U prvoj utakmici 32. kola talijanskog nogometnog prvenstva igranoj u srijedu Sassuolo je iznenadio Milan svladavši ga na San Siru sa 2:1.

Milan je poveo u 30. minuti lijepim pogotkom Calhanoglua, no u nastavku je mladi Raspadori s dvije odlične reakcije u suparničkom kaznenom prostoru, 76. i 83. minuti kreirao preokret.

Ante Rebić je igrao za Milan do 74. minute kada ga je zamijenio Mario Mandžukić.

Iako Rebić jučer nije zabio za Milan, u protekle tri utakmice zabio je dva pogotka, a zanimljiv su podatak iskopali na stranici MIlan Data koja se bavi statistikom vezanom uz Rossonere.

Naime, Rebić je zabio 17 pogodaka u drugom dijelu posljednje dvije sezone talijanske Serie A, isključujući golove iz penala.

Zanimljivo je da je u istom razdoblju, također bez golova iz penala, bolji od njega jedino Cristiano Ronaldo koji je zabio 18 pogodaka. Rebić ga, do kraja sezone može lako prestići u ovoj kategoriji.

