Chelsea je jučer rezervirao mjesto u finalu Lige prvaka nakon što je na Stamford Bridgeu svladavši Real Madrid s 2: 0, odnosno s ukupnih 3:1 u polufinalu. Modri će se sada u Istanbulu u velikom finalu suočiti sa starim znancem Manchester Cityjem, koji je u utorak navečer srušio Paris Saint-Germain.

MODRIĆ JE BIO ODSJEČEN: Atomski dvojac Chelseaja ponovno uništio Kraljeve – ‘Luka nije mogao igrati kao inače’

Prema engleskim medijima, najbolji pojedinac Chelseaja bio je odlični vratar Edouard Mendy, kojem je britanski tabloid The Sun dao desetku.

“U prvom poluvremenu napravio je par obrana svjetske klase na pokušaje Karima Benzeme i svojom mirnoćom na golu dao sigurnost svojoj momčadi na putu do finala”, objašnjava spomenuti engleski dnevni list.

Mendy je fantastičan u ovoj sezoni, u 18 od ukupno 24 utakmice po Tuchelom obranio je mrežu svoje momčadi, ostavio ju netaknutom, primio je svega tri gola u Ligi prvaka u ovoj sezoni, drugi je najbolji golman lige prema tome koliko puta nije dobio gol.

-18 clean sheets in 24 matches under Tuchel -Three goals conceded the entire UCL campaign -2nd most clean sheets in the league pic.twitter.com/6vScbcUioE

Također, Mendy je, prema podacima s Twittera, postavio engleski rekord tako što je u 11 utakmica u Ligi prvaka ostavio svoju mrežu netaknutom.

Edouard Mendy has now set a new record for the most clean sheets kept for an English club in a single Champions League campaign:

Edouard Mendy saved all 5 shots on target that he faced yesterday against Real Madrid, keeping his 24th clean sheet in all competitions!🧤

What a fantastic signing he has been for Chelsea!

More on: https://t.co/6xDsqBBq6k#TheGoalpostNews #Mendy #Chelsea #ChelseaRealMadrid pic.twitter.com/r7pw4KNA0R

