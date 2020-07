POJAVILA SE JAKO ČUDNA INFORMACIJA O ZORANU MAMIĆU I NJEGOVOM TRENERSKOM UGOVORU U DINAMU: Iz kluba tvrde; ‘To nije točno’

‘Nije točna informacija da je Zoran Mamić potpisao novi ugovor s Dinamom za posao glavnog trenera do 30. lipnja 2023.’

Prema današnjem izdanju glasnika Zagrebačkog nogometnog saveza, Dinamo i Zoran Mamić potpisali su ugovor o profesionalnom treniranju do 30. lipnja 2023. godine, odnosno na tri godine.

Zoran Mamić ima ugovor o profesionalnom treniranju u Dinamu do 30. lipnja 2023.

Ista informacija može se naći u HNS-ovu sustavu “Comet” koji se koristi za registraciju igrača i djelatnika u hrvatskom nogometu i u kojem također stoji da Zoran Mamić ima ugovor o profesionalnom treniranju u Dinamu do 30. lipnja 2023. godine.

To je jako čudno, ako se uzme u obzir da je Zoran Mamić samo privremeno rješenje, odnosno da bi trebao voditi momčad u samo tri sljedeće utakmice, uključujući i nedjeljni derbi s Hajdukom, a onda bi trebao prepustiti mjesto novom treneru.

Zašto Mamić, koji bi trebao voditi momčad u samo tri sljedeće utakmice, ima ugovor do 2023. godine, Index je pitao Dinamo čiji odgovor prenosimo u cijelosti:

“Slijedom vašeg upita obavještavamo vas kako nije točna informacija da je sportski direktor Zoran Mamić potpisao novi ugovor s GNK Dinamom za posao glavnog trenera s rokom trajanja do 30. lipnja 2023.

‘Navedenu formalnu pretpostavku bilo je potrebno učiniti u svrhu ishođenja licence’

Naime, gospodin Zoran Mamić ima potpisan ugovor s GNK Dinamo za posao sportskog direktora kluba, a slijedom odluke Uprave kluba da do kraja aktualne sezone bude trener prve momčadi, dana 7. srpnja 2020. zaključen je aneks ugovora o tome da će Zoran Mamić uz osnovni posao sportskog direktora obavljati i posao trenera prve momčadi u razdoblju od potpisivanja aneksa pa do završetka natjecanja u Prve HNL 2019/2020., odnosno do 30. srpnja 2020. godine.

Navedenu formalnu pretpostavku bilo je potrebno učiniti u svrhu ishođenja licence koja je obavezna za svakog glavnog trenera momčadi HNL-a”, stoji u priopćenju.

Klub koji nema sportskog direktora ne može ishoditi licencu za glavnog trenera

Prema pravilniku HNS-a, klub koji nema sportskog direktora ne može ishoditi licencu za glavnog trenera. Dinamo je imao opciju raskidanja ugovora za sportskog direktora sa Zoranom Mamićem i potpisivanja novog kao trenera prve momčadi, ali onda ne bi mogao dobiti licencu jer nema sportskog direktora. Morao bi ga naći, a čitava procedura trajala bi predugo.