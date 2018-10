DINAMO RIJECI KRADE NAJBOLJEG IGRAČA: Bombastična vijest odjeknula Hrvatskom; priča se kako je stvar već gotova

Heber bi u zimskom prijelazom roku Rujevicu mogao zamijeniti Maksimirom

U srijedu se u medijima bliskim Dinamu pojavila vijest kako bi napadač Rijeke Héber Araújo dos Santos u zimskom prijelazom roku Rujevicu mogao zamijeniti Maksimirom. Navodno je Heber velika želja hrvatskog prvaka Dinama, a Rijeka svog najboljeg igrača ne želi pustiti za mali novac.

Rijeka je, zbog iznenađujućeg ispadanja iz Europe od Sarpsborga u trećem pretkolu EL, ostala bez određene svote novca od Uefe na koju je računala pa je sad prisiljena po “dobrom, starom HNL-ovskom” običaju, prodavati da bi zakrpala rupe u proračunu.

Dinamo namirišao priliku

Dinamo je namirišao priliku, nanjušio probleme na Rujevici i krenuo u dovođenje Hebera, napadača koji je ove sezone za Rijeku u svim natjecanjima postigao 5 golova uz dvije sistencije za gol, a njegova cijena prema Transfermarktu kreće se od oko 3,5 milijuna eura.

Brazilca su plavi htjeli i ovo ljeto. Rijeka je tražila sedam milijuna eura, Dinamo nudio pet i dva svoja igrača pa se nisu našli. Us spomenuto, Rijeka je odbila i ponude iz Italije jer su s Heberom htjeli izboriti skupine EL. No, nakon što su prerano završili europsku avanturu, bilo je jasno da je prodaja praktički pitanje dana.

Prijelaz bi se trebao dogoditi na zimu

Ona bi se, tvrdi Tportal, trebala dogoditi u zimskom prijelaznom roku, a najbolji strijelac Rijeke u tekućem prvenstvu (5 golova) te drugi najbolji strijelac prošle sezone sa 16 pogodaka, pridružio bi se još jednom bivšem riječkom napadaču, Mariju Gavranoviću.

“U redu, cijena za Habera je sedam milijuna eura. Za Dinamo, Hajduk i bilo koga drugog”, kazali su iz Rijeke za portal Index.

Klubovi se već dogovorili?

Isti izvori tvrde da su se klubovi već dogovorili i da je Heberov dolazak na Maksimir u siječnju 2019. godine praktički formalnost. Rijeka bi prodajom Hebera namaknula novac koji su izgubili ispadanjem iz Europe.

Sjajni Brazilac je u Rijeku stigao u lipnju 2017. godine iz redova Slaven Belupa za samo 500.000 eura. Heber je prošle sezone bio ponajbolji igrač HNL-a. Zabio je 16 golova i bio je drugi strijelac prvenstva, odmah iza sjajnog Alžirca Soudanija. Za njega su se već raspitivali klubovi, no u Rijeci su odlučili da će Heber ostati i pomoći im se plasirati u grupnu fazu Europa lige, no Riječani su rano ispali iz Europe i opet se počelo pričati o Heberovoj prodaji. Ugovorom je Heber vezan za Rijeku do 15. lipnja 2020. godine.