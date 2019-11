GREŠKE KOJE BI BJELICU MOGLE SKUPO STAJATI: Izdvajamo dva propusta o kojima gotovo nitko neće pisati. Što reći na ovo? Šteta…

Utakmica Dinama i Šahtara ostavit će za sobom dva ogromna repa

Prije svega treba odmah naglasiti kako je Dinamo, bez obzira na sve, već sada postigao najbolji rezultat u novijoj povijesti i još uvijek je veliki favorit za prolazak u nokaut fazu Lige prvaka, odnosno, Europa lige. Dva boda u dvije utakmice protiv Šahtara, iako se možda ne čine takvima, velika su kao kuća, a da ne pričamo o podvigu protiv Atalante u prvom kolu. Međutim, utakmica četvrtog kola Lige prvaka između Dinama i Šahtara, ostavit će za sobom dva ogromna repa, koja se vjerojatno neće previše spominjati, barem ne u ovom kontekstu. Prvi je gotovo nejasna reakcija trenera Dinama Nenada Bjelice u finišu utakmice kada je njegova momčad protratila dva gola prednosti u samo nekoliko minuta, a drugi je Bjeličino gotovo neprimjereno komentiranje suđenja Felixa Brycha i kritika na račun VAR-a.

Nitko ne može Bjelici oduzeti pravo na izražavanje svog stava i mišljenja, dapače, poželjno je i prirodno da čovjek izrazi ako mu nešto smeta, bolje je tako nego da šuti i zatomljuje, ali trener Dinama možda je, samo blago, prešao granicu dobrog ukusa. U emisiji HRT-a nakon utakmice sve je bilo u redu dok se komentirala igra njegove momčadi i momčadi Šahtara, pa čak i kiksevi kod prvog i drugog gola Ukrajinaca, iako se kroz cijeli razgovor pomalo meškoljio i bio namrgođen. No, kada je na red došla analiza suđenja, Bjelica je detonirao.

Detonacija zbog VAR-a

Sudački ekspert Mario Strahonja potvrdio je, nakon višestrukog pregledavanja snimki, kako nije bilo dvojbi oko penala nad igračima Dinama, Petkoviću i Ademiju, u prvom poluvremenu. “Prekršaj na Petkoviću u prvom poluvremenu je bio, ali izvan kaznenog prostora. Penal na Ademiju nije postojao”, zaključio je Strahonja, a onda je Bjelica krenuo sa svojim prvim ispadom.

“VAR je obično s****! Ako oni imaju VAR, a ne žele ga gledati što će im onda?! Maknite VAR, ubijate time emocije… Ako je bila pogreška, bila je. Što se mene tiče, VAR ne treba. Bitna je interpretacija. VAR je cirkus vani, vani se svi bune oko toga, u Engleskoj u Italiji. Ja sam protiv VAR-a jer ne pomaže”, govorio je ljutiti Bjelica dosta povišenim tonom.

Tu nije bio kraj Bjeličinim opaskama na račun suđenja. Kada je Strahonja došao na red za procjenu situacije s kraja utakmice nakon koje je Šahtaru dodijeljen penal, uslijedio je novi val Bjeličine kritike. “Istina, VAR je krut u nekim situacijama. Razumijem Bjeličinu emociju, ali po zadnjim uputama, ovdje je sve u redu. Izdvojeni incident, faul Theophilea na Pjatovu, se dogodio, sudac ga nije vidio, nakon pregleda svirao je najstrožu kaznu”, rekao je Strahonja, a onda je Bjelica uzvratio, ali je ovaj put možda malo i pretjerao.

Sveopća nervoza

“Ma zašto imamo VAR? Zašto imamo VAR? Sudac je sudio penal za faul na Taisonu, a onda je promijenio odluku i dosudio penal za nešto što se dogodilo pet sekundi ranije. On je sudio penal nad Taisonom, a ovaj nad Pjatovim zbog kojeg je i dosuđen na kraju penal nije niti vidio. On svira penal na nešto sasvim drugo. Dogovorite se više kad se to može korsititi i kad ne. To je cirkus i to je skandalozno… Rekao sam to kada sam radio u Poljskoj, evo i sada ću u Hrvatskoj i u Ligi prvaka”, ljutito je govorio Bjelica nakon čega je gotovo naprasno izletio iz studija.

Mislite da je tu završila Bjeličina ofenziva na suca i VAR-? Pa ne baš. Nastavio je ponavljati isto i u mix-zoni i na medijskoj konferenciji gdje je čak otišao korak dalje i usred rečenice srezao prevoditeljicu koja se trudila objasniti ukrajinskim novinarima trenerovo mišljenje o VAR-u. “Dobro je gospođo, nije uopće bitno, samo im recite da je to cirkus”, rekao je nervozni trener Dinama prevoditeljici.

Bjelica je pretjerao? Ili?

E sada, legitimno je zapitati se je li Bjelica prekoračio granicu dobrog ukusa? Pa usudit ćemo se reći da jest. Sve je zapravo rekao Mario Strahonja. VAR je dio nogometa već godinama, proces prilagodbe odavno je prošao, a Bjelica se s njim, očito nevoljko, susreće već neko vrijeme i zapravo čudi što i dalje ne želi uvažiti pravila, koja su zaista jasna. Bilo je u nogometu već podosta situacija gdje su se golovi poništavali zbog, recimo, prekršaja u začetku akcije negdje skroz na drugom kraju terena. VAR je ovdje isključivo kako bi pomogao sucima da donesu ispravnu odluku, odnosno da mu ukaže na ono što ne može vidjeti. Brych nije mogao vidjeti prekršaj Teophila nad Pjatovim i ispravno je što mu je VAR to sugerirao. Isto tako ispravno mu je sugerirano već samom dojavom iz VAR-sobe kako su prekršaji nad dinamovcima u prvom poluvremenu čisti ili nedovoljno intenzivni za penal. To što Bjelica ne može prihvatiti, e pa to je, zaista kažemo nažalost, njegov problem.

S jedne strane razumijemo Bjelicu. VAR zaista može biti “game killer” jednako kao i “game changer”, sudac je donedavno bio vrlo važan čimbenik na utakmici baš zbog činjenice da je pogreškama ili dobrim procjenama mogao izravno utjecati na ishod utakmice. Sada, dolaskom VAR-a, sudac znatno manje utječe na rezultatski ishod i pogrešaka je sve manje, dakako, kod onih sudaca koji VAR koriste ispravno i često. Da, uglavnom više nema pogodaka iz zaleđa, više nema penala iznuđenih simuliranjem i sličnih situacija u kojima su suci prije često griješili, a to očito smeta nekim trenerima, posebice kad zbog ispravnih odluka VAR-a njihova momčad prospe bodove.

Alibi?

Nadovezat ćemo se odmah na drugi rep koji će se vući s ove utakmice, a možemo ga možda i izravno povezati s Bjeličinim reakcijama na suđenje. Naime, teško je pobjeći od dojma da si je Dinamo zaista sam kriv za prosipanje bodova u samoj završnici utakmice. Nakon trećeg, vrlo kasnog, gola, Dinamovi su se igrači, možda samoinicijativno, možda im je trener tako rekao, povukli duboko na svoju polovicu, gotovo u krilo Livakoviću i pustili Ukrajince da pletu mrežu oko kaznenog prostora. Prvi gol je zaista bio produkt nesmotrenosti i nonšalancije u obrani Dinama, ali veći je problem što se “gung-ho” pristup Šahtara intenzivirao u nastavku i što su na koncu izvojevali kazneni udarac iz kojeg je Tete zabio za 3:3.

Možemo svaliti krivnju na igrače, ipak su oni ti koji svojim odlukama i reakcijama utječu na rasplet utakmice, ali svakako možemo primijetiti izostanak Bjeličine reakcije ili još gore ako igrači nisu poslušali njegove naredbe za privođenje utakmice kraju. Nakon utakmice igrači pomalo zbunjeno pokušavali objasniti što se dogodilo, uglavnom tvrdeći kako su se možda malo opustili i mislili da je sve gotovo, a isto je kazao i Bjelica.

“U zadnjih 15 minuta dali smo dva gola, ali i dobili dva. Mogao sam umjesto Kondžora nekog drugog uvesti. Imao sam još jednu zamjenu. Ispalo je tako kako je ispalo. Mislim da to nema veze s njim. Teško je sad o tome… Sve što radimo radimo u najboljoj namjeri. Nisam uveo Kondžora da primim dva gola, to budite sigurni”, rekao nam je Nenad Bjelica, a zatim je dodatno naglasio kako su Ukrajinci imali sreće.

“Mislim da smo protiv jedne vrhunske momčadi ostvarili dobar rezultat koji nam daje šansu za prolaz. Svatko kod 3:1 misli da je pobjeda praktički u džepu. Međutim, nogomet je nepredvidiv i to je još jednom i pokazao. Igračima sam nakon utakmice dao ruku i rekao da sam s vama novinarima na obvezama i da ću u četvrtak s njima razgovarati. No, nemam im što prigovoriti. Odigrali su odlično, borili se kao lavovi. Na kraju krajeva, to je čar nogometa da ti protivnik u 93. i 95. zabije gol… Sreća igra ulogu, ali je treba tražiti. Mi smo je tražili dosta dugo. Oni su bili sretnija momčad. Tako su pobijedili u Milanu Atalantu, tako su protiv nas bili sretniji u prvoj utakmici u kojoj smo mi više zaslužili od 2:2. Ali, to je nogomet. To treba prihvatiti, dalje raditi i provocirati sreću, s puno rada čovjek ima puno više sreće”, rekao je Bjelica.

Tko je zaribao?

Da, metafizika je prisutna u nogometu, živi primjer nam je i hrvatska nogometna reprezentacija koja je uz podosta sreće osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu, ali VAR je tu upravo da eliminira, barem donekle, faktor sreće iz nogometa. Ne, ne želimo reći da je Bjelica tražio alibi za kriminalnu završnicu svoje momčadi, ali ovaj put je u potpunosti promašio kritikom na račun VAR-a. Da, katkada VAR gadno zariba, ali ovaj put to nije bio slučaj, a situacija se baš, eto, poklopila s činjenicom da su Bjelica i njegovi vojnici zaribali u sudačkoj nadoknadi sve što se dalo zaribati.

Koliko će se ovaj ispad Bjelice i činjenica da je, pa na neki način, baš on dopustio da Dinamo u bunar baci već dobivenu utakmicu, odraziti na njegov ugled? Vjerujemo da se o tome već sutra neće niti pričati jer, ne zaboravimo, Bjelica je donio Dinamu najveći uspjeh u novijoj povijesti, a pribijati ga na križ zbog, pazite sada, remija protiv Šahtara u Ligi prvaka, bilo bi razmaženo, licemjerno i bezobrazno. Jer Dinamo je, prije Bjelice, bio kanta za napucavanje u Ligi prvaka, a ovako i dalje ima šansu proći u nokaut fazu Lige prvaka, odnosno Europa lige, a to je ipak najvažnije.

Ipak, velika utakmica Dinama

Još ćemo svakako i ovo istaknuti. Dinamo doista je odigrao vrhnusku utakmicu sa Šahtarom, pokazao je nevjerojatnu taktičku prilagodljivost i fleksibilnost, pa je tako nakon, za protivnika poput Šahtara, grozomorne 3-5-2 prešao na 4-2-3-1 i vratio se u utakmicu te na koncu i preokrenuo. Zadivljujuće je i što su nakon što su ostali s igračem manje toliko grizli da su na koncu šokirali Ukrajince koji su počeli igrati neoprezno i također ostali s čovjekom manje. Sve je bilo zaista “par exellence”, sve do te vražje sudačke nadoknade i kako oni sami kažu “opuštanja”. Ono u što zaista vjerujemo, vjerujemo da se Bjelici ovo više neće dogoditi. Ono što je zaista upečatljivo kod trenera Dinama, on doista kada kaže da se nešto više neće ponoviti, to se i ne ponovi. Pa eto, ne ponovilo se.