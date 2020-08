Popović je ostao poznat po priči kako je odbio trenirati klub iz Escobarovog rodnog grada Medellina. Popović je prošle godine tu priču ispričao za srpski list Danas

Preminuo je Vladica Popović, jedan od najtrofejnijih trenera i nogometaša s prostora bivše Jugoslavije. Popović je svoj igrački vijek obilježio igrajući za Crvenu zvezdu u kojoj je proveo 12 vrlo uspješnih sezona u kojima je osvojio pet naslova prvaka Jugoslavije i tri kupa.

Također je bio i reprezentativac Jugoslavije te je s njom osvojio olimpijsko srebro 1965. godine.

Popović je vodio neke momčadi u Kolumbiji, i to baš u vrijeme dok je tamošnjom “scenom” žario i pali Pablo Escobar, jedan od najvećih narkošefova svih vremena.

We have lost a World Champion. Vladimir 'Vladica' Popović, our former player and 1991 Intercontinental Cup-winning coach, has passed away last night, aged 85. He will be missed. A Crvena zvezda legend. #fkcz pic.twitter.com/KRiukyvwh2 — FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) August 11, 2020

Rekao ‘ne’ Pablu

Popović je ostao poznat po priči kako je odbio trenirati klub iz Escobarovog rodnog grada Medellina. Popović je prošle godine tu priču ispričao za srpski list Danas.

“U Kolumbiji sam kao trener radio sedamdesetih i osamdesetih, osvajao sam titule sa klubovima iz Santa Fea (Independiente), Medellina (Atletico Nacional) i Calija (Deportivo)… Jednom me je na razgovor pozvao Pablo Escobar. Svi su već tada znali tko je on i to je bio poziv koji ne smiješ odbiti. Odveo me je u svoju vilu i želio me impresionirati tako što me u bazenu poslužio viskijem. Tražio mi je da postanem trener njegovog kluba iz Medellina, ali sam ja to odmah odbio”, ispričao je Popović pa objasnio svoj izbor.

“Znao sam da takvom čovjeku ne smijem reći da ću razmisliti jer bi to bilo isto kao da sam pristao. Pogledao sam ga u oči sa iste razdaljine kao što sada gledam vas, skupio sam hrabrost i rekao: ‘Hvala, ali ja to ne mogu’. Tražio je da ne odbijam odmah, pričao da će napraviti zabavu u svojoj vili sa najljepšim ženama samo za mene, da ću dobiti koliko god novca želim… Međutim, znao sam da ne smijem u tako nešto ući. Ako me pitate da li sam se uplašio kada sam ga odbio, neću vas lagati. I sad mi koljena klecaju kad se sjetim, ali zato i sada znam da sam donio jedinu ispravnu odluku u tom trenutku”, zaključio je Popović u tom intervjuu