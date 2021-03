Aktualni talijanski prvak Juventus u novoj garnituri dresova vraća se svojem prepoznatljivom dizajnu, s čvrstim crno-bijelim prugama, a specijalizirana stranica za nogometne dresove Footy Headlines otkrio je kako će izgledati druga i treća garnitura.

Gostujući dres će biti crne boje s prepoznatljivim simbolom proizvođača Adidasa, tri pruge (u narančastoj boji) na ramenima.

No, izgled trećeg dresa je poprilično kontroverzan.

U Adidasu su osmislili “šareniji” dres, na kojoj su bijela, plava i žuta boja, a to navijači Stare dame nisu dobro prihvatili.

#Juventus’ home kit and the 3rd kit for next season have just been leaked by @Footy_Headlines !💥

What are your thoughts? 😍 or 🤢? #JuveLatest pic.twitter.com/Gb1GRYBKRA

— Juve News Page (@JuveNewsPage) March 15, 2021