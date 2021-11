OVDJE ĆE IGRATI VATRENI / Pogledajte stadione na kojima će se igrati SP u Kataru: Ovo što su napravili je pravo čudo, ali iza svega stoji mračna tajna

Hrvatska je prošlog vikenda osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru koje će se održati od 30. studenoga sljedeće godine sve do 18. prosinca. Utakmice će se igrati na osam veličanstvenih stadiona, od temelja sagrađeni za tu priliku. No, njihova izgradnja nije prošla bez kontroverzi. SP u Kataru po neslužbenim informacijama već je "najkrvavije" u povijesti jer je na gradilištima do sad život izgubilo već preko 10 tisuća ljudi.