Portugalski golgeter Cristiano Ronaldo (36) potpisao je dvogodišnji ugovor sa Manchester Unitedom, čime je okončana priča oko njegova povratka u klub s kojim je u razdoblju od 2003. do 2009. osvojio osam velikih trofeja, uključujući i Ligu prvaka.

Manchester United će platiti Juventusu 15 miilijuna eura odštete plus osam milijuna u bonusima ovisno o Ronaldovu učinku.

"Jedva čekam da ponovno zaigram pred punim Old Traffordom. Manchester United je uvijek imao posebno mjesto u mom srcu i dirnut sam porukama koje sam dobio otkad je objavljeno da se vraćam u United", priopćio je Ronaldo.

Prve slike u dresu

Ronaldo je odmah odradio i prvo službeno fotografiranje u dresu Uniteda, a klub se time pohvalio na svojim društvenim mrežama.

U prvom mandatu u Unitedu Ronaldo je u 292 utakmice postigao 118 golova, nakon toga je devet sezona proveo u Real Madridu, a posljednje tri u Juventusu. No, ostaje na kraju još jedna enigma, a to je Ronaldov broj na dresu. Njegovu čuvenu "sedmicu" čuva Edinson Cavani, a pravila Premier lige nalažu da mu je jednom kad je registrira, više ne smije mijenjati. No, u Unitedu se nadaju da će napraviti iznimku jer Cavani navodno nema ništa protiv.