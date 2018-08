POGLEDAJTE KAKO ZABIJA POVRATNIK MEĐU VATRENE: ‘Nikome neće biti lako zamijeniti Mandžu. Ono što mogu garantirati…’

‘Cijeli sam život želio igrati u klubu u kojem će moja kvaliteta doći do izražaja’

Teško je reći da trenutačno igra najbolji nogomet u karijeri, no način na koji je Ivan Santini otvorio sezonu u belgijskom prvenstvu uistinu je za svaku pohvalu. Hat-trick u prvom kolu i hat-trick u drugom kolu popratio je pogotkom u trećem. Na sedam je postignutih golova vodeći strijelac belgijskog prvenstva i nakon četiri odigrane utakmice nakon što je poštedio golmana Royal Mouscrona.

Odgovara mu belgijska liga

“Sve je super. Belgijska mi liga, očito, odgovara, a kad igraš u jačem klubu kao što je Anderlecht, lakše dođeš do šanse za pogodak. Sve se poklopilo, stvarno je dobro”, kazuje Santini za Sportske novosti dodajući i ovo:

“Čim sam ušao u Anderlecht, odmah sam spoznao da se radi o pravom europskom klubu, sve je posloženo na najbolji mogući način, uvjeti za trening su vrhunski, sve je na iznimnoj razini. Cijeli sam život želio igrati u klubu u kojem će moja kvaliteta doći do izražaja, gdje ću se više moći koncentrirati na svoj, napadački dio posla, manje na obrambeni. Dosad je bilo drukčije, u Zadru, Freiburgu, Kortrijku i Caenu. Pa čak i u Standardu, gdje sam bio kratko, godinu dana. Anderlecht je najveći klub u kojem sam igrao. Liga nije najjača, ali klub jest.”

Najveće dostignuće

Odlazak Marija Mandžukića iz reprezentacije bit će jako teško nadomjestiti. Santini je dobio poziv izbornika Zlatka Dalića…

“Mogu dati sve od sebe, jedino to mogu garantirati. Samo Bog zna. Mandžukić je dugi niz godina bio jedan od najvažnijih poluga naše reprezentacije, nikome neće biti lako njega zamijeniti. Nema većeg dostignuća u nogometu nego kad igraš za svoju reprezentaciju! To su pokazali naši dečki u Rusiji, svakom svojom utakmicom, svakom svojom izjavom. Bila bi mi to posebna čast, neopisiv ponos”, poručio je Santini.