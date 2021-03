Nogometaši aktualnog talijanskog prvaka u utorak igraju uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Porta.

UŽIVO, BORUSSIA – SEVILLA; JUVENTUS – PORTO: GOOOL, Portugalci zabili Juventusu, Borussia Sevilli

Portugalci su u prvoj utakmici na svojem terenu pobijedili rezultatom 2:1 i u uzvratu je Stara dama na svojem terenu trebala preokret za četvrtfinale.

No, utakmica nije krenula dobro za Juventus jer su Talijani već u 19. minuti primili pogodak koji ih je gurnuo na rub ispadanja iz Lige prvaka.

Glavni “krivac” za gol bio je branič Juventusa Merih Demiral koji je bio preagresivan u vlastitom kaznenom prostoru i srušio je Portovog napadača Mehdija Taremija i sudac Bjorn Kuipers je pokazao na bijelu točku, a najstrožu kaznu sigurno je realizirao Sergio Oliveira.

Juventus 0-1 Porto (1-3) HT:

⚽️ Oliveira (penalty)

