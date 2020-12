REALOVI KLINCI POBIJEDILI 31:0 I RAZBIJESNILI POLA ŠPANJOLSKE: Podigla se prašina, Zidane morao komentirati slučaj

‘Pomalo je ružno priznati i primiti 31 gol, ali…’

Proteklog vikenda jedan je rezultat u mlađim kategorijama u Španjolskoj, točnije u utakmici za nogometaše, klince do 9 godina starosti, odjeknuo u javnosti i potegnula se debata. Naime, mlada selekcija Real Madrida pobijedila je Villaverde San Andres rezultatom 31-0, što je izazvalo bijes svih onih koji u ovom dvoboju nisu bili na strani pobjedničke momčadi.

🤔 El debate aumenta… El SAD Villaverde San Andrés ha mostrado su "indignación" en las redes sociales por la goleada sufrida por su equipo benjamín a manos del Real Madrid, que venció por 0-31 en un partido de 40 minutos https://t.co/9AHNAlFIaD — MARCA (@marca) December 12, 2020

Bijesni roditelji i javnost sklona San Andreasu

Roditelji poražene djece i treneri su bili bijesni što “Real do 9 godina starosti” nije dobio upute da malo prikoči, kad se vidjelo da je utakmica odlučena. To je potaknulo debate u Španjolskoj oko toga jesu li Realovi 9-godišnjaci odigrali nesportski, a sve je čak došlo i do stola Zinedine Zidanea na presici, javlja madridska Marca.

“Igrači su oni koji samo igraju i koji moraju igrati, ali nažalost to se može dogoditi u utakmici, posebno u mlađim kategorijama”, kazao je Zidane i nastavio:

Real Madrid genç takımının, Villaverde San Andrés'i 31-0 yenmesi İspanya'da tartışma konusu oldu. pic.twitter.com/SP5gHgxqTl — Buzz Spor (@buzzspor) December 12, 2020

“Pomalo je ružno priznati i primiti 31 gol, ali ne možete vi reći nekom da više ne napada. Je li to fair play ili nije, to je više stvar Saveza, pitanje za njega. U košarci kad igraju mlađe kategorije, primjerice, nakon što povedete s 50 razlike utakmica se zaustavlja. Možda da se pronađe slično rješenje i u nogometu”.

‘Trebali bi primjeniti sportsku strategiju’

Iz Villaverdea su bili manje diplomatski nastrojeni. Kod njih je prisutan bijes, odnosno barem je bio prisutan kad su pustili priopćenje za medije na društvene mreže.

🎙️ En directo en #DespiertaSanFrancisco estamos hablando con Juan Antonio Cozar, presidente del Villaverde San Andrés ❌Perdieron 31-0 con el Real Madrid, pre benjamines 🗣️"Bajé al descanso para hablar con el entrenador rival, pero querían marcarnos más goles que otros" pic.twitter.com/U5RGcJlsPY — Radio MARCA (@RadioMARCA) December 14, 2020

“Bijesni smo što se ovakve situacije događaju u ključnim godinama nogometnog odrastanja svakog djeteta. S jedne strane, veliki klubovi poput Reala bi trebali primijeniti sportsku strategiju kako bi se izbjegao ovakav broj golova, a s druge strane Savez treba rekonstruirati lige u mlađim kategorijama”, stoji u priopćenju.