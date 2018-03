NASTAVLJA SE HNL: Favorit za naslov Dinamo predvodi kolonu, a očekuje nas zanimljiva borba za drugo mjesto

@nk_rijeka proglašena je najboljom momčadi 2017. godine u izboru Zajednice sportova Primorsko-goranske županije. Svečanosti u Bakru prisustvovali su nogometaši Rijeke, te stručni stožer na čelu s trenerom Matjažom Kekom i predsjednikom Damirom Miškovićem. 👏👏👏 #ZajednosmoRijeka

A post shared by Nogometni klub Rijeka (@nk_rijeka) on Feb 7, 2018 at 2:55pm PST