POČINJE LI VELIKA POBUNA PROTIV UEFA-E? Nizozemci odlučili da je sezona gotova. Slijedi li im sada kazna i tko je najveći gubitnik?

Ako kojim slučajem odluče proglasiti pobjednika prema trenutnom stanju ljestvice, to će onda biti Ajax

Premda je UEFA odlučno poručila svim savezima da želi da se sezone odigraju do kraja, Nizozemski je premijer Mark Rutte u utorak potvrdio da se nogometne aktivnosti u njihovoj zemlju zabranjuju do 1. rujna. To pak znači da se aktualna neće završiti na terenu već eventualno za zelenim stolom.

Ako kojim slučajem odluče proglasiti pobjednika prema trenutnom stanju ljestvice, to će onda biti Ajax, ali neće baš biti fer jer AZ je izjednačen s Kopljanicima i nisu prvi samo zbog gol-razlike. No, veći bi problem Nizozemcima mogla biti reakcija UEFA-e na ovu drastičnu odluku.

UEFA je preporučila svim savezima da sezone završe u normalnom formatu, tijekom ljeta i da se finale Lige prvaka i Europa lige odigra koncem kolovoza, ali Nizozemci to neće moći ostvariti ako se ove mjere održe. Krovna europska nogometna kuća protivi se naglim odlukama poput ove i zaprijetili su zemljama koje ih donesu da sljedeće sezone neće imati pravo nastupa u njihovim elitnim natjecanjima.

Belgija je, recimo, ekspresno povukla odluku da se završe prvenstva i proglase pobjednici nakon UEFA-ine prijetnje i pokušat će dogovoriti novi scenarij. A hoće li isto napraviti i Nizozemci, to ćemo vidjeti.