POČINJE LI TO NOĆNA MORA ZA KOVAČIĆA? Konačno je proigrao, a onda mu se dogodi ovakav peh

Kovačić je konačno počeo demonstirati ponešto svojih temeljnih vještina, iako to nije niti približno njegovom punom potencijalu

Nedorasao izazovu, pogubljen, neiskusan, uzeo je prevelik zalogaj, preslab kalibar za Premiership, uskoro mu slijedi otkaz… To su samo neki od komentara po društvenim mrežama i engleskim medijima upućenih na račun Franka Lamparda nakon prvoklasnog debakla na otvaranju nove sezone Premiershipa. Chelsea je doživio visok 4:0 poraz od ne baš preuvjerljivog Manchester Uniteda, a dobar dio krivnje pao je na leđa trenera i klupske legende Lamparda.

Istina je da Chelsea i nije odigrao tako loše kako rezultat prikazuje, ali United je bio spretniji ispred gola dok je obrana Chelseaja izgledala kao da igra ‘sunday league’. Dokaz neefikasnosti obrane londonskih plavaca je poražavajuća statistika koja kaže kako je od pet udaraca u okvir Chelsea primio četiri gola.

Ostali segmenti igre čak i nisu bili tako loši, a baš se na to usredotočio Lampard koji je naglasio kako su najbolji posao odradili središnji vezni igrači Jorginho i Kovačić.

Loš Chelsea, sjajan Kovačić

“Unitedovi igrači su bili precizni u završnici i zbog toga smo izgubili. Mi smo željeli imati loptu visoko u njihovoj polovici, a to smo uspjeli zahvaljujući Jorginhu i Kovačiću koji su dominirali sredinom terena u prvom poluvremenu”, rekao je Lampard. Kovačić je konačno počeo demonstirati ponešto svojih temeljnih vještina, iako to nije niti približno njegovom punom potencijalu. Istaknuti treba kako je sa 68 dodavanja (92 posto precizan) bio najbolji dodavač u svojoj ekipi, imao je i pet od pet uspješnih driblinga i samo je Azpilicueta imao više dodira od Hrvata. Kovačiću se jedino može zamjeriti ‘ziheraška’ igra, odnosno premalo lopti u prostor, a kako kaže ‘Uvik u prazan prostor, a ne u noge’. No, kakve je zadatke Kovačić dobio, takve je morao i izvršiti.

Iako je još malo prerano za analizu, moglo bi se dogoditi da Kovačić u sezoni kada bi se konačno mogao afirmirati zapadne u Lampardov taktički mediokritet. ‘Snimio’ je to i Jose Mourinho koji je detektirao Lampardove greške, poput ostavljanja iskusnih Girouda i Kantea na klupi.

Kritike Mourinha

“Momčadi bi dobrodošlo da je bilo malo više iskustva. Pogledajte igru Masona Mounta, Tammyja Abrahama, pa čak i Christensena. Za ovakve utakmice ipak treba malo više. Kakav godi bio Manchester United, to je veliki klub i može prestrašiti igrače. Trebao je krenuti sa Alonsom, Kanteom i Giroudom”, rekao je Mourinho.

Lampardu se, dakako, nisu svidjele opaske Mourinha, a burnije je reagirao na kritiku na račun Masona Mounta.

“Nije mu se svidjela igra Masona Mounta? Rekao je baš to za Masona Mounta”, iščuđavao se Lampard kada su mu novinari citirali Mourinha, međutim konkretne odgovore i opravdanja nije ponudio, samo je izustio kako ga ne zanima što drugi pričaju.

Kažemo, možda je prerano za nepovoljne prognoze, ali Lampard kroz pripreme i početak sezone, zaista nije ostavio dobar dojam. Jedino za čime ćemo možda žaliti, ako stvari s Lampardom ne uspiju, jest da je Kovačićev ‘breaktrough’ morao nastupiti baš sada. Nadamo se da ovo neće biti još jedna noćna mora za talentiranog Hrvata…