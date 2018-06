‘POČINJE BORBA ZA PRIJESTOLJE’: Bivši dopredsjednik HNS-a o Mamiću, reprezentaciji i i tome kako je Platini počinjao svaki sastanak

Net.hr je razgovarao bivšim dopredsjednikom HNS-a Ivanom Brlekovićem i dobrim poznavateljem odnosa u hrvatskom nogometu

Približava se Svjetsko nogometno prvenstvo, događaj koji bi, na papiru barem, trebao biti kulminacija nogometne kulture – najveća razina, festival gdje se najbolji nogometaši svijeta bore za besmrtnost i slavu, a nacije i kulture ujedinjavaju u zajedničkoj strasti za nogometom.

Pa ipak, teško je oteti se dojmu da je Svjetsko prvenstvo u Rusiji dočekano sa najmanje elana, entuzijazma i navijačke histerije u jako dugo vremena. Od korupcijskih skandala u krovnog svjetskoj nogometnoj organizaciji, preko manjka interesa i sumnjive pozadine osvajanja domaćinstva od strane Putinove Rusije, pa sve do zabrinjavajućih priča o vodovima smrti koji prije dolaska navijača istrebljuju pse lutalice iz najvećih ruskih gradova – jesmo li ikada ulazili u Svjetsko prvenstvo sa toliko skepse i strepnji?

Reprezentacija odlazi u Rusiju u narušenoj atmosferi

Politička pozadina u atmosferi koje se hrvatska reprezentacija sprema napraviti toliko iščekivani rezultatski iskorak na Mundijalu, nažalost, nije ništa bolja. Jučer je Županijski sud u Osijeku nepravomoćno odredio zatvorske kazne zbog izvlačenja novaca iz Dinama i nanošenja štete državnom proračunu Zdravku i Zoranu Mamiću, te Damiru Vrbanoviću i Milanu Pernaru.

‘Razmišljam o podnošenju prijave protiv Šukera’

Razgovarali smo sa Ivanom Brlekovićem, bivšim dopredsjednikom HNS-a, o tome što presuda znači za Savez, ruši li se time atmosfera reprezentacije u Rusiji i strukturnim problemima u hrvatskom nogometu. “Upravo se vraćam sa odgođenog ročišta, a Šuker me vulgarno vrijeđao ispred sudnice, iza leđa, bezobrazno. Razmišljam o podnošenju prijave”, rekao nam je Brleković.

“Ova reprezentacija je otuđena i odnarođena, ali to će se početi mijenjati”, dao je svoj komentar na generalnu atmosferu u hrvatskom nogometu. Bivši dopredsjednik HNS-a iznio je i svoju dijagnozu šansi hrvatske reprezentacije u Rusiji.

‘Za uspjeh su nam potrebna 3 faktora’

“Za uspjeh na bilo kojem velikom natjecanju, pa tako i u Rusiji, potrebna su tri faktora – osoblje, dakle igrači i izbornik, navijači koji žive za reprezentaciju i čelništvo, tj funkcija predsjednika saveza”, objasnio je Brleković.

“Mi imamo odličnu ekipu i izbornika, rekao bih među najboljim u svijetu, imamo najbolje navijače, ali nam fali taj posljednji faktor – čelništvo, predsjednika koji će biti kohezijski faktor, koji održava sinergiju i ravnotežu. Šuker nema te mogučnosti – to se dogodilo na zadnja dva natjecanja, imamo sjajnu momčad, a rezultati su slabi”, dodao je.

Brleković smatra da je upravo Zdravko Mamić bio najsposobija osoba u čelništvu.

‘Mamić je od svih njih najpametniji’

“Mamić je od cijele te kaste koja vlada nogometom najpametniji, on je uvijek bio kormilar, donosio odluke direktno ili pozadinski. On je sposobna osoba, njegov utjecaj uvijek je bio presudan – pa on je maltene sam birao izbornike, sve dok nije izgubio utjecaj zbog istrage, pa je odabran Dalić”, rekao je Brleković, pa se osvrnuo na izrečenu presudu.

“Presuda će, nažalost, unijeti nemir u projekt Rusija. Kako i ne bi? Modrić i Lovren su direktno uključeni, a to su stožerni igrači. To stvara probleme u atmosferi, a ravnoteža i dobra atmosfera su ključni za postizanje rezultata.

Ipak, ja vjerujem u Dalića, vjerujem da će uspjeti nadvladati nedaće i stvoriti rezultat. Ovo im je zadnja šansa – Modrić će uskoro 33, Rakitić je napunio 30, Ćorluka 32. Hrvatska je dobro pozicionirana i u Fifi, zbog Bobana, a ja mislim da je četvrtfinale dostižno, sve nakon toga – vidjet ćemo”, dodao je.

Razumije li one koji više ne mogu navijati za reprezentaciju?

Međutim, atmosfera oko reprezentacije nije pozitivna – mnogi navijači ne mogu više podržavati takvu reprezentaciju, za koju i sam Brleković kaže da je “odnarođena i otuđena”. Misli li Brleković da podržavanje nacionalne vrste i njen eventualni uspjeh samo daju vjetar u leđa korumpiranom savezu?

“Razumljivo je da neki tako razmišljaju, ali moramo se kao patrioti dići iznad toga i navijati za reprezentaciju. Procesi donose promjene, čeka nas žalbeni proces, ali Mamiću će pasti utjecaj – okrenut će mu leđa oni koje je on postavio.

Nema osobe u HNS-u čije imenovanje Mamić nije blagoslovio, ali ja sam već jučer čuo o svađama i kombinacijama u HNS-u, počinju borbe za prijestolje. Ako Mamić misli da će mu ljudi koje je postavio biti odani, grdno se vara. Isto se dogodilo Sanaderu – svi su mu bili odani, ali onda su se stvari promijenile i svi su mu okrenuli leđa. To je uzorak koji se ponavlja” dodao je.

Misli li da je došlo vrijeme za Šimića ili Štimca?

Misli li Brleković da je došlo vrijeme za Štimca ili Šimića na čelu saveza, je li ovo njihova šansa? “Moram ponoviti ono što sam rekao u Otvorenom- ljudi zaboravljaju da je HNS organizacija sa 1600 klubova, sa 200 000 registriranih igrača. To je kompleksna organizacija, a za vođenje takve organizacije vam treba stručnost i obrazovanje, a ne dobro tehniciranje s loptom.

HNS – to nisu dva najjača kluba ili prostorije saveza, to su dečki na Lastovom koji se voze trajektom pet sati da igraju utakmicu, to su klubovi koji od roditelja uzimaju stotinu ili dvije kuna da bi im klinci mogli igrati. Pa ja se sjećam sastanaka u FIFA-i, dok je Platini bio predsjednik, svako zasjedanje započelo bi tako što bi Platini rekao “Dajem riječ Infantiniju“.

Trend bivših nogometaša na visokim funkcijama u nogometu je prestao. Predsjednik HNS-a mora biti prije svega stručan, obrazovan i pošten”, rekao je Brleković

Nije optimist za budućnost

Nažalost, ne misli da čemo naći takvog nekog u skorijoj budućnosti.

“Teško, u našem nogometu vrijedi ona stara – dva loša ubiše Miloša”, zaključio je bivši dopredsjednik HNS-a.