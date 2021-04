Cijela ta priča oko Superlige uzburkala je duhove u nogometnom svijetu

Predsjednik Juventusa Andrea Agnelli priznao je u srijedu da je projekt osnivanja nogometne Superlige propao, te je ustvrdio da je šest engleskih klubova odustalo od njega nakon intervencije britanaske vlade i premijera Borisa Johnsona.

Agnelli je kazao da su oni prijetili donošenjem zakona koji bi spriječio odlazak Manchester Cityja, Arsenala, Manchester Uniteda, Tottenhama, Liverpoola i Chelseaja u Superligu. “Čuo sam priče da bi britanski političari to shvatili kao napad na Brexit”, rekao je Agnelli.

Samo 48 sati nakon njenog osnivanja projekt Superlige je propao, jer ga je napustilo šest klubova iz engleske Premijer lige (Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal i Tottenham), a u srijedu su se za njima poveli Atletico Madrid, Inter i AC Milan, pa su u projektu Superlige ostala još samo tri kluba – Real Madrid, Barcelona i Juventus.

Upitan da li se projekt ipak može ostvariti, Agnelli je rekao Reutersu: “Iskreno, to nije moguće”.

Reakcije na internetu

Cijela ta priča oko Superlige uzburkala je duhove u nogometnom svijetu. Pomisao da će se neki klubovi osnovati svoju vlastitu ligu izazvala je strah, gađenje, a na kraju, kad se ta kula od karata urušila za samo dva dana – smijeh.

Internet je pun sprdancija na račun kraha Superlige. Pogledajte kako su nogometni fanovi diljem svijeta reagirali na propadanje projekta.

Nostalgia is a cruel mistress, I MISS the #ESL already. The great nights, the shocks, the humiliating defeats, feeling at one with other fans – a special, special tournament — Graham Hunter (@BumperGraham) April 21, 2021

l knew l've seen this somewhere in a distant dream 😅😆 #SuperLegue https://t.co/q1bLmH1sJa — Claude (@GodsLastGiftXO) April 21, 2021