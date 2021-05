U svega nekoliko dana došlo je do ogromnog preokreta u slučaju Borne Sose, talentiranog hrvatskog nogometaša koji je objavio da će nastupati za njemačku reprezentaciju, a ne hrvatsku.

Sosa, koji je do sada nastupao za mladu hrvatsku reprezentaciju, je prije nekoliko mjeseci dobio njemačko državljanstvo i nadao se nastupu na Euru u dresu ‘Elfa’. No, čini se da mu je taj san propao prije nego što je počeo.

Sosa, naime, nema pravo nastupa za Njemačku po FIFA-inom statutu koji vrijedi od rujna prošle godine, a u kojem piše:

“Igrač može promijeniti reprezentaciju i odabrati selekciju države čije državljanstvo nije imao jedino u slučaju da nije nastupio ni za jednu reprezentativnu selekciju nakon što je napunio 21 godinu.”

Sosa je za Hrvatsku U-21 reprezentaciju igrao 12. studenoga 2020. godine protiv Škotske i tada je imao 22 godine i devet mjeseci. Prema tom pravilu Sosa ne može nastupiti za Njemačku jer nije imao njemačko državljanstvo, a nastupao je za mladu reprezentaciju Hrvatske kada je već bio stariji od 21 godine.

KAKAV PREOKRET: Doviđenja Njemačka, Sosa ipak neće igrati za vas! ‘Bez obzira na propast ideje to mu je bio odličan PR potez’

Lijevi bek Stuttgarta navukao je na sebe veliku pažnju zbog ovog slučaja, a jednim si je potezom možda i zatvorio vrata hrvatske reprezentacije. Naime, Sosa je izbrisao s društvenih mreža sve slike na kojima je u hrvatskom dresu, a sad će, kako stvari stoje, moći igrati samo za Hrvatsku.

Sosina vratolomija pomalo je zabrinula, ali na kraju, mora se priznati, i dobro zabavila hrvatske navijače koji su počeli sa sprdnjom na društvenim mrežama. Pogledajte kakve slike i “fore” kruže Twitterom:

Borna Sosa tomorrow….. after he realizes that DFB (German Soccer Federation) and idiot (whoever that was, which advised him to make these stupid move) made a huge career mistake…..

This is Borna Sosa. And he is a bit of an idiot. Burned his bridges with Croatian fans and national team by declaring for Germany.

Only to find out that due to a rule change last year. He wont be able to play for Germany due to playing 10 games for Croatias u21s.

Woopsie daisy.

— LordKalmus (@LordKalmus) May 10, 2021