POBJEGAO IZ HRVATSKOG NOGOMETA JER SU GA MALTRETIRALI: ‘Bilo je grozno. Zadirkivali su me, mrzili i svađali se sa mnom’

‘Posvađao sam se s trenerom i nisam više odigrao ni minute. Nije mi dao novu šansu. Bilo mi je jako teško’

Australski nogometaš, Mate Barišić, upustio se u podosta riskantnu avanturu. Napustio je Canberru United, gdje je bio najbolji mladi nogometaš, a 2018. godine prešao je u redove hrvatskog drugoligaša iz Sesveta. Na njegovu žalost, nije se dokazao pa se kasnije okušao i u slovenskom nogometu, a trenutno tek povremeno igra. No, sada je dao jedan intervju u kojem je ozbiljno optužio svoje bivše klubove i suigrače za vrlo ružno ponašanje.

“Zadirkivali su me stalno jer sam Australac, iako imam i hrvatsku putovnicu i govorim hrvatski jezik. Nisam htio više trpjeti s*anja, pa sam otišao u Sloveniju. Ondje je bilo puno korupcije i mrzili su me”, priča Mate Barišić za The World Game.

‘Bilo je korupcije’

“Posvađao sam se s trenerom i nisam više odigrao ni minute. Nije mi dao novu šansu. Bilo mi je grozno. Otišao sam u Sloveniju, tamo je bilo korupcije, više su klub vodili igrači nego treneri. Bilo je zanimljivo, ali nisu mi dali priliku. Čak i u Sloveniji kapetan me mrzio jer sam stranac. U Australiji sam shvatio koliko smo sretni što živimo u multikulturalnom društvu, koje prihvaća sve.”, govorio je Barišić u spomenutom intervjuu.

Nakon toga je polako počeo odustajati od sna da postane profesionalni nogometaš. “Htjeli su me poslati na posudbu u treću ligu. Vratio sam se kući i htio odustati od svega, ali otac me uvjerio da nastavim. Uvijek mi je govorio da će sve biti u redu, umirivao me, njemu dugujem sve”, kazao je Barišić.

No, sada igra u dresu St. Albans Saintsa, koji nosi Dinamov grb, ali ne igra profesionalno. Pola radnog vremena je u klubu, a pola pakira kutije.

“Europa mi je otvorila oči, puno sam toga vidio i naučio, igrao sam s jako dobrim igračima. Ali bio sam sam i puno se toga događalo iza kulisa, ružnih stvari”, zaključio je.