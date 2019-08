POBJEDA HAJDUKA RAZOTKRILA JE SUROVU STVARNOST NA POLJUDU I GRIJEH IZ PROŠLOSTI: ‘Sad će valjda biti pametniji’

‘Sad će valjda biti pametniji u Hajduku’

Hajduk je u subotu navečer ostvario važnu pobjedu na svom Poljudu protiv rivala Dinama. Hajduk je slavio golom Libanonca Bassela Jradija u 56. minuti, a bila je to prva pobjeda Bijelih nad Dinamom u Splitu nakon 1259 dana, dok su na prvom mjestu ljestvice HNL-a zasjeli nakon 1399 dana…

LEGENDA HAJDUKA ZA NET.HR: ‘U Splitu upravo vlada ludnica, kao da smo prvaci. Ovdje je pravi vulkan. Znate, dugo smo ovo čekali…’

HAJDUK – DINAMO 1:0; Bijeli pobijedili Plave na Poljudu nakon 1259 dana i zasjeli na vrh ljestvice nakon čak 1399 dana

Prvi prvenstveni poraz Dinama

Bio je to i prvi prvenstveni poraz Dinama, koji je dominirao u prvom dijelu, ali je bio i posve nadigran u drugom, što je Splićane lansiralo na prv mjesto s 15 bodova, dva boda više od prvaka Hrvatske…

‘Ništa to za Dinamo nije loše. Na neki način normalno je to što se dogodilo’

“Ništa to za Dinamo nije loše. Na neki način normalno je to što se dogodilo. Posljedica to igranja kvalifikacija za Ligu prvaka i veseli što u HNL-u ima momčadi koje to mogu iskoristiti, takvo stanje Dinamove momčadi. Ponekad velike svjetske momčadi znaju izgubiti što dođe kao posljedica nastupanja na dva ili više frontova. Teško je biti koncetriran tri dana kasnije, nakon važnog dvoboja u Europi, za jaki dvoboj u ligi”, rekao nam je bivši trener Dinama, sad trener i sportski direktor u HAŠK-u Ilija Lončarević i dodao:

ODMAH NA POČETKU S TRIBINA SU POČELI ODJEKIVATI – UŽASI: Jedan je trenutak posebno razbijesnio uzavreli Poljud

‘Dinamo je u prvom poluvremenu pokazao svoju snagu, ali…’

“Dinamo je u prvom poluvremenu pokazao svoju snagu, svoju moć, nadmoć bi se reklo, no nadmoć i dominacija nisu okrunjeni golom. Posljedica je bila na neki način to da je Hajduk svoju priliku iskoristio. Nije to nikakva tragedija za Dinamo. Za Bijele je to veliki plus i poticaj u tom svom nastojanju da se vrati nakon dugo godina iz mrtvih. Ne sumnjam da će Dinamo sve riješiti do kraja prvenstva u pravom trenutku”.

‘Burić se pokazao kao trener koji zna srušiti Dinamo’

Burić se pokazao kao trener koji zna srušiti Dinamo. Upravo je on bio trener kad je Hajduk posljednji put na Poljudu skinuo skalp plavima…

Još tamo od 20. ožujka 2016. hajdukovci su čekali na pobjedu protiv Dinama na svom stadionu kad su slavili s 1:0, a gol za pobjedu bio je zabio Fran Tudor. Na klupi Hajduka bio je, kao i danas, Damir Burić, dok je Zoran Mamić vodio Dinamo…

No, ova pobjeda razotkrila je to da se Hajduk mora riješiti sindroma malih, neuspješnih momčadi s neuspješnom politikom…

“Burić je u svom prvom mandatu, isto na početku, pokazao da je dobar trener, za Hajduk možda i najbolji. Nažalost, nisu imali strpljenja tada za neke stvari i onda su potrošili na Poljudu jednog kvalitetnog čovjeka i trenera tako da su ga se prelagano odrekli. Sad će valjda biti pametniji u Hajduku”, zaključio je Ilija Lončarević.