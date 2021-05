FRANKO OTVORENO O TOME ŠTO MU SE SVE DOGAĐALO: ‘Nisam htio da to bude glavna tema zbog Rijeke i borbe za Europu. Zato sam šutio’

Franko Andrijašević odigrao posljednju utakmicu u dresu Rijeke. Njegova sljedeća postaja je – Kina

Kapetan Rijeke Franko Andrijašević (29) u subotu je odigrao ukupno 101 (37 golova i 20 asistencija), ujedno i posljednju utakmicu u dresu Bijelih s Rujevice. Od kluba koji mu je dao sve, kako to stalno Franko ističe, oprostio se onako kako je planirao – pobjednički! Sebi je, naime, zadao cilj koji je na kraju ispunio. S Rijekom je preskočio Goricu i izborio Europu, te u najbitnijoj utakmici za Rijeku zabio je gol u velikoj pobjedi nad Goricom u direktnom okršaju za Europu, za oproštaj od kluba i navijača…

‘Izborio sam s Rijekom Europu, sad mogu mirne duše ići dalje’

I odmah nakon utakmice zaputio se prema Solinu, oko 1 u noći došao kući i sljedeći dan krstio sina Gabriela, a nakon svega nam se javio kako bi podijelio dojmove na kraju jedne lijepe i uspješne priče…

“Prije svega, stvarno sam presretan što Rijeka igra Europu i 9 godinu zaredom i što sam ja bio dio momčadi. Bili smo u nezavidnoj situaciji, teško se bilo izvlačiti iz svega toga ali eto, nekako smo se svi skupa uspjeli skupiti, izvući zadnje atome snage što smo imali da uspijemo izboriti Europu. Na kraju nas je sve to nekako skupa i nagradilo pa smo završili kao 3., iako je i 4. mjesto vodilo u Europu. Zabio sam gol na oproštaju no najbitnije mi je bilo da Rijeka izbori Europu. Nekako sam sam sebi zacrtao cilj u glavu i rekao si nećeš otići odavde dok se to ne riješi. Sad mogu mirne duše ići dalje, to mi je baš bilo bitno, da ne ispadne sad ono ja idem na kraju sezone, ne samo ja nego nas možda sedam-osam i sad kao boli nas briga za Rijeku i Europu, neka se drugi muče s tim. Zato je meni jako bilo bitno da klub izbori Europu”.

Gorica je najveći tragičar na kraju. Cijelu sezonu bili su Goričani u samome vrhu, borili se za Europu, 35 kola su bili favoriti za plasman u Europu a onda u zadnjem, 36. kolu, sve su ispustili. S Rijekom su se borili za plasman, ali su ih oni na svojoj Rujevici pobijedili 2:1.

Imali su velikih problema s ozljedama ključnih igrača, ali uspjeli su izgubiti gotovo nemoguće. U posljednjih 13 utakmica upisali su tek tri pobjede, četiri remija i šest poraza. Rijeka, s druge strane, u posljednjih 11 kola odigrala je sjajno, uz Dinamo najbolje u Hrvatskoj. Međutim, je li se moglo ipak više?

“Kad se sjetim, prije dva mjeseca Gorica je imala 14-15 bodova više od nas. Ne znam što im se dogodilo, možda ih je stigao umor, serija lošiH rezultata. Ali opet, njima je u posljednja tri kola praktički bio potreban bod za Europu. Ljudi su 35 kola bili na mjestu koje vodi u Europu i zadnje kolo završe izvan Europe. To je sport”, rekao nam je Franko i nastavio:

“Gledajte, bilo je što se tiče nas dosta utakmica u kojima smo u ovoj sad već minuloj sezoni odigrali dobro, pogotovo u onoj fazi kad se igrala Europa i nakon toga na Maksimiru gdje smo se postavili baš kako treba i igrom dobili Dinamo. To nije bilo slučajno, sigurno da smo patili i u toj utakmici, Neva je obranio i penal kod 0:0 i to nam je bio vjetar u leđa, međutim postavili smo se mi kako treba, iskreno i ja sam u tom trenutku ostavio neke veće ciljeve. Smatrao sam da se možemo potući za to prvo mjesto. Znao sam da će biti teško, jer Dinamo je realno najbolji u ligi”, pojašnjava nam.

‘Pohvale idu i Tomiću koji nas je posložio, ali i Rožmanu koji je napravio fantastičan posao’

I onda kad se pojavila ta potrebna iskra za nešto više, uslijedili su hladan tuš i strmoglavi pad. “Nekako je bilo ‘hajmo učiniti prvenstvo zanimljivijim’, priča nam iskreno Franko…

“No, ubrzo su došli loši rezultati, već sljedeće kolo mislim da smo kiksali protiv Varaždina, tako da smo se doveli u baš glupu situaciju, imali nekih 7 utakmica bez pobjede pa nas je Gorica po tko zna koji puta dobila na Rujevici, pa Hajduk dva puta, na kraju krajeva i treći put na Poljudu. Krenula je crna serija, teško se bilo izvući. Čak neke utakmice u kojima smo realno bili bolji i zaslužili više, mi bi izgubili. Tako da je bilo jako teško, kao da se neki crni oblak nadvio nad nama. Naravno da su nam svi bili pobjegli, i Osijek i Gorica, Dinamo da ne spominjem… Postalo nam je na kraju upitno čak i to 4. mjesto. Međutim, nekako malo po malo uspjeli smo se dići, Tomić nas je posložio iako bi ja tu pohvalio i Simona Rožmana koji je napravio stvarno fantastičan posao sa svima nama. Kad samo pogledam Europu i sve to skupa… No eto, došla je ta serija loših rezultata, nažalost trebalo je nešto promijeniti, promijenio se trener. No, obojica trenera su dala svoj doprinos. S Tomićem smo promijenili sustav, momčad je malo živnula pa smo Osijek izbacili u Kupu”, istaknuo je Franko Andrijašević i naglasio:

“No, u nekim trenucima imali smo opet tri utakmice, derbija koja niti jedan nismo dobili. Pogotovo na Rujevici protiv Dinama kad su nas dobili 5: No, opet smo se nekako skupili, opet smo imali onaj osjećaj što nas više gaze, mi smo jači. Uspjeli smo sve nadoknaditi, pružila se ta prilika za treće mjesto i znali smo da ju moramo uzeti, ili ćeš biti 3 ili 5., nije bilo druge. Bacili smo se na glavu što se tiče zadnje utakmice. Možda je na kraju presudilo naše srce koje je uvijek tu kad treba i naše zajedništvo, karakter. Tijekom čitave sezone atmosfera u našoj svlačionici je bila prava”.

Protiv Gorice se nije toliko osluškivalo što se događa u ostalim susretima, jer je računica bila jasna. Rijeka je ovisila samo o sebi, pobjednik dvoboja išao je u Europu…

‘Dugo se spominjala Kina’

“Čak 3 kola prije kraja Gorica nam je bježala sedam bodova, zbog rasporeda utakmica ‘Dinamo – Hajduk – mi’ osjećali smo da ukoliko dobijemo svoje dvije i dođemo u treću s njima, možemo si otvoriti situaciju. Tako se i dogodilo, oni su izgubili od Hajduka i Dinama, mi smo s druge strane svoje dobili i doveli se u situaciju da sami o sebi računamo. Ok, na poluvremenu smo čuli da Hajduk vodi 1:0 Lokomotivu ali iskreno, nama su rezultati bili nebitni, mi smo si bili bitni”.

Nakon utakmice, Franko je u javljanju UŽIVO za kameru RTL-a otkrio kako je sljedeća igračka postaja – Kina. Odjenut će dres tamošnjeg Zhejianga…

“Dugo se spominjala Kina, moj menadžer Andy Bara mi je unazad godinu dana spominje za taj klub te da stalno pokazuju interes, čak su me gledali i ovdje u nekim utakmicama. Ta Kina stalno je bila u prizvuku. Međutim, s vremenom se nisam puno zamarao s tim. No, tu i tamo bih se raspitao primjerice, Santinija sam nešto pitao pa čak i Sammira u jednom trenutku kad smo igrali jedan protiv drugog. Pitao sam ga u vezi Kine, posebno u vezi kluba i stvarno sam dobio pozitivne signale. Na kraju krajeva, i Tomić i njegov pomoćnik Tonći su mi isto rekli, kad su čuli za interes to je super, odličan klub i grad. Iskreno ću vam sad reći, nakon utakmice s Osijekom na Rujevici (0:0) već sam znao da sam jednom nogom tamo, no imao sam preveliku želju u Rijeci sve odraditi kako sam i htio. U posljednjih par kola znao sam da je to riješeno. No, nisam htio nikome govoriti, najbitnije mi je bila borba s Rijekom za Europu, zato sam šutio. Nisam Kinu htio stavljati kao glavnu temu, jer mi je u tom trenutku još uvijek Rijeka bila glavna tema. No kad je sve to završilo, priznao sam da idem u Kinu. Tako ionako me već dosta novinara bilo pitalo gdje ćeš, što ćeš, kako ćeš, ideš li u Kinu itd… Bilo mi je glupo više, znao sam da će opet pitati pa bolje da odmah kažem, mislim si, nego da se izmotavam sad kad je sve gotovo”, otkriva nam Franko i na naše pitanje zašto baš Kina, dodaje:

“Što se tiče uvjeta, stvarno su mi ponudili dobre ideje no nije mi to stvarno bilo presudno. Bitno mi je bilo kakav je klub i kakav je grad. Od svakog tko iti malo zna Kinu i poznaje taj klub svi su mi rekli da je to čudo opcija, jednostavno sam si rekao ako je to stvarno tako, Gent me ne želi, platili su i odštetu za mene, rekao sam si nema tu što, idemo tamo… Djeca ne kontaju još što i kako, supruga i ja smo si govorili već posljednjih godinu dana samo da bude sve dobro s nama i da budu dobri uvjeti, ići ćemo tamo. Još nisam otišao tamo ni vidio to sve skupa ali mislim da će to biti jedna dobra stvar”.

‘Mislim da je Kina pravi potez za mene’

Je li novac igrao ulogu? Naravno da je, što pitamo uopće…

“Sigurno da je, bilo bi glupo sad reći da idem u Kinu za kikiriki. Hvala Bogu, čovjek gleda i tu financijsku stranu i s tim dijelom sigurno da sam prezadovoljan. Međutim, novac stvarno nije bio glavni razlog. Gledao sam i što se tiče obitelji, života tamo… Stvarno sam se na kraju formirao i po pitanju kluba i grada. Nekako, svi smo zajedno donijeli tu odluku. Mislim da je ovo u ovim godinama pravi potez za mene. Imao sam i ja veliku želju otići iz Genta, htio sam da to više nije ni posudba ni ništa nego da raskrstim sve s njima. Drago mi je što se nisu vukli neki repovi, nego da je došla ponuda i dobar ugovor. Samo neka sve bude kako treba. Prvo idem ja negdje sredinom lipnja, a onda za nekih mjesec dana i supruga s djecom”.

I za kraj poručio je navijačima, gradu Rijeci i čitavom Kvarneru…

“Ostanite uvijek isti, nemojte se mijenjati, bodrite Rijeku kao i do sad što ste ju bodrili. Ne napuštajte tu kao što je nikad niste napuštali. I kad je teško i kad ne ide, vi ostanite vjerni i svoji. Zahvaljujem vam se na svemu. Nezaboravne trenutke sam proveo s vama, u dresu Rijeke. Da ne znam što osvojim u životu, Ligu prvaka, ovo što sam ostvario s Rijekom zauvijek će imati posebno mjesto u mome srcu. Nema veće od ovoga”.