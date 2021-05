Reakcije nakon finala kupa Hrvatske

Nogometaši Dinama pobjednici su hrvatskog nogometnog Kupa nakon što su danas navečer u sjajnom finalnom ogledu sa čak devet golova u Velikoj Gorici pobijedili Istru 1961 sa 6:3 (3:0).

DINAMO – ISTRA 6:3: Nevjerojatni Plavi osvojili dvostruku krunu i potpisali svoju najbolju sezonu ikad u Hrvatskoj – bila je ovo rekordna, povijesna utakmica

“Modrima” je to bio 16. naslov osvajača “Rabuzinova sunca”, te 12. dupla kruna. Istri je pak, ovo bilo drugo finale Kupa, posljednje je igrala 2003. godine kada je izgubila od Hajduka pod imenom Uljanik.

Palo devet golova

Bilo je to nevjerojatno finale sa čak devet golova, pri čemu je šest palo u drugom dijelu. Dinamo je imao 3:0 na poluvremenu i činilo se kako je pitanje pobjednika razriješeno. No, Istra je na otvaranju drugog dijela s dva gola u samo 60-tak sekundi smanjila na 3:2. Dinamo je potom poveo sa 4:2, ali su Puljani zabili i treći gol. Ipak, Dinamo je s još dva gola otklonio sve dvojbe.

Nakon utakmice prvi se obratio kapetan Istre Slavko Blagojević i za kameru HNTV-a kazao:

“Za nas je velika stvar što smo došli do finala i sretni smo zbog toga. Nadali smo se da možemo doći do iznenađenja, ali nismo uspjeli, nažalost nismo ovog puta. Mlako smo ušli u utakmicu. Možda s previše respekta prema Dinamu što nije bilo dobro. Na poluvremenu smo se dogovorili da ćemo dati maksimum u nastavku i to nam se vratilo. Stvarno smo u drugo poluvrijeme ušli odlično, došli smo na 3:2 i imali kasnije penal za 4:3. Kasnije smo osjetili krv, a onda i strah među Dinamovim igračima. Naravno, kad ostaviš toliko prostora Dinamu, oni to iskoriste jer su prekvalitetni”, izjavio je Blagojević. Istru sad čeka gostujuća utakmica protiv Osijeka u posljednjem kolu i samo tri boda u njoj Istrijanima garantira ostanak u ligi:

“Mi imamo finale u subotu. Za nas je to jako bitna utakmica. Ovo finale trebamo zaboraviti što prije fokusirati se na utakmicu u Osijeku. Nadam se da ćemo to dobro odraditi. Zahvalio bi se cijeloj regiji Istri na podršci koju su nam dali. Mogu obećati da ćemo dati svoj maksimum i osigurati ostanak u ligi”, poručio je kapetan Istre.

‘Nije mala stvar doći do finala. Ponosan sam na cijelu ekipu’

Nakon kapetana obratio se i krilni igrač Iste Šime Gržan, koji je zabio gol u 63. minuti s bijele točke, a nakon toga fantastično tukao s nekih 17 metara te natjerao Zagorca na bravuru…

“Nije mala stvar doći do finala. Ponosan sam na cijelu ekipu. Mnogi su predviđali da ćemo lako pasti i parkirati autobus, ali došli smo se nadigravati i pokazati što znamo. Mogu reći da smo odigrali dobru utakmicu, ali Dinamo je prekvalitetna momčad. Iskoristili su sve svoje šanse i zasluženo pobijedili. Ponosan sam na svoju ekipu. Vidio se strah u očima Dinamovih igrača. Odigrali smo dobru utakmicu”, kazao je Gržan.

Kasnije je osvrt na utakmicu i ovu sezonu dao i ofenzivac Dinama Mislav Oršić koji smatra da je njegova momčad imala savršenu sezonu. Pred kameru je došao u majici “Kup je naš”:

‘Nakon tri godine smo osvojili Kup’

“Svi smo stvarno sretni. Nakon tri godine smo osvojili Kup. Imamo još jednu utakmicu. Idemo to odraditi, pobijediti i lijepo završiti ovu sezonu. Europa nam obilježava sezonu, ali bez prvenstva nema ni Europe. Cijela sezona bila je savršena. Svi smo dali sve od sebe i daleko smo dogurali. Vidjeli smo da možemo. Sad moramo nastaviti trenirati i raditi pa da vidimo možemo li naredne sezone biti bolji”, kazao je Oršić.

Napadač Dinama Bruno Petković u ovom je dvoboju dva puta asistirao, nije ovog puta zabio ali je opet odradio lavovski posao u igri. Čitavu sezonu Bruno igrao kao zmaj…

‘Zaokružili smo sezonu na najbolji način’

“Zaokružili smo sezonu na najbolji način. Ovo je povijesna sezona. Možda će ljudi tek kasnije biti svjesni što smo sve napravili ove godine. Sve što smo zacrtali na početku sezone, to smo i ostvarili. I puno više od toga. Ovakvi rezultati ne dolaze slučajno. To je nešto što se događa tijekom zadnje tri godine u kontinuitetu. Pružamo dobre igre, a Dinamo organizacijski stalno napreduje. Doveden je jako puno dobrih igrača i jako puno talenata je stasalo. Raslo je sve u i oko kluba, a rezultati su došli ka posljedica”, rekao je Petković.