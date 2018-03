PLETIKOSA ZA NET.HR: ‘Dok se god bude tako sudilo, bit će nemoguće vratiti povjerenje u sudačku organizaciju u Hrvatskoj’

Stipe Pletikosa za Net.hr prokomentirao je jučerašnju dramu u Kranjčevićevoj na Kup utakmici Lokomotiva – Hajduk, pogrešku suca Bebeka, a govorio je i o vrataru bijelih Karlu Letici

Nogometaši Hajduka jučer su se nakon drame u Zagrebu plasirali u finale Hrvatskoga nogometnoga kupa, nakon što su boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedili Lokomotivu s 5-3 (0-0, 1-1). U regularnom dijelu i nakon produžetaka bilo je 1-1.

Gol za Lokomotivu zabio je Ante Majstorović (54), dok je strijelac za Hajduk bio Hamza Barry (58). U lutriji s bijele točke za Hajduk su pogađali Caktaš, Said, Filip i Radošević, a udarac Bašića obranio je Šemper, dok su za Lokomotivu precizni bili Ivanušec i Havojić, a Majer i Musa promašili su gol. Za komentar događanja u Kranjčevićevoj zamolili smo proslavljenog bivšeg vratara, kapetana Hajduka i Hrvatske, Stipu Pletikosu, koji je bio na tribinama i gledao utakmicu:

‘Dojam je na strani Hajduka, ali…’

“Ono što možemo prvo govoriti, naravno, osim rezultata koji je najbitniji u tim Kup utakmicama, je dojam. A on je apsolutno na strani Hajduka. Bila je ovo jedna izvrsna utakmica, možda čak i Hajdukova najbolja od kad je Željko Kopić zasjeo na klupu. Ono što je mene malo ipak začudilo je to što Lokomotiva nije bila agresivna. Polufinale Kupa to iziskuje. Iako, igraš onoliko koliko ti protivnik dopusti. Lokosi su se vjerojatno fizički i mentalno istrošili u susretu protiv Dinama. Njima je ova polufinalna utakmica prebrzo došla”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Stipe Pletikosa i nastavio:



“No, to ne umanjuje jako dobru igru Hajduka i po meni zasluženu pobjedu do koje je trebalo i prije doći. Ono što je meni upalo u oči je nekakav plan igre Lokomotive. Ja osobno da sam trener, a protivnička ekipa igra s jednim zadnjim veznim, kao što je to Hajduk jučer igrao, bio bi sretan zbog takve situacije na travnjaku. Točnije, volio bih imati tu situaciju. Uz to, Hajduk je imao visoko postavljene braniče, što je dobro u situaciji kad se radi presing na tog zadnjeg veznog, a dokaz je i da protivnička momčad želi igrati ofenzivno. Tu je Lokomotiva možda mogla puno više napraviti. A nisu napravili ništa osim tog gola iz prekida”.

Nakon utakmice priča se i o pogrešci glavnog suca utakmice Ivana Bebeka, starog znanca Splićana s kojim baš i nemaju dobrih iskustava u prošlosti. Sjetimo se samo situacije viđene u derbiju Hajduka i Dinama na Poljudu prije pet godina kad riječki sudac nije sudio očito igranje rukom Šime Vrsaljka u svom šesnaestercu, što su svi na Poljudu, valjda, vidjeli. Svi osim njega…

‘S tribina se sve jasno vidjelo’

Jučer, pak, grubo je pogriješio u 10. minuti susreta kad se napadač bijelih Ahmed Said probio s loptom po lijevoj strani terena, a na ulasku u kazneni prostor pao je u duelu s Majstorovićem, koji mu je uklizao unutar kaznenog prostora. Na usporenoj snimci vidljiv je kontakt Majstorovića s obje noge. Said je pao, igrači Hajduka su protestirali, ali Ivan Bebek odmahnuo je rukom i dosudio samo korner za Splićane…

“Mislim da svi postajemo više umorni od ponavljanja tih situacija koje se događaju glede sudaca. Jedna od stavki programa Darija Šimića, u kandidaturi za izbore za predsjednika HNS-a, bila je i potpuna reorganizacija sudačke organizacije u Hrvatskoj i smanjivanja broja sudaca koji bi trebali suditi više utakmica. Jednostavno, mislim da, dok se god ovakve odluke donose u utakmicama, gotovo je nemoguće vratiti povjerenje u sudačku organizaciju. Po meni, nije to bio prekršaj za koje bi trebalo pogledati snimku na televiziji. I s tribina se sve jako dobro vidjelo. Bio je to čisti jedanaesterac. U to nema dileme. Ali eto, nije dosuđen”, rekao nam je Pletikosa i prokomentirao 22-godišnjeg vratara Hajduka Karla Leticu, koji se našao u središtu pisanja hrvatskih i nekih uglednih europskih medija, poput Marce, zbog pobjedničkog gola Istri 1961 na Poljudu u sudačkoj nadoknadi proteklog vikenda, kao i zbog navodne zainteresiranosti Reala za Omišanina koji gaji neosporni talent i kvalitetu…

‘Karlu Letici dajem savjet da bude mali’

“Karlo živi lijepe trenutke. Svi mu tepaju u ovim trenucima da bude veliki, ja mu dajem savjet da bude mali. Jer, isto tako, ti isti koji ga dižu u nebesa, mislim da će njihove kritike biti puno veće kad primi nekakav gol, što je neminovno u njegovom vratarskom odrastanju. Svi mi golmani tijekom karijera primali smo golove koji nam nisu trebali. Njegov najjači forte je ta vrlina i skromnost što je jak u glavi, njegova prizemnost. Moj mu je savjet da prione još jaće treniraju i svemu. Iako, moram reći da onaj njegov jučerašnji odlazak na centaršut bio je nepotreban. Sreća da Lokomotiva nije reagirala na pravi način. Da su oni vidjeli da je on bio tamo, pa da su poslali dva igrača na centar. Pa da se lopta odbila, moglo je biti svašta. Bez obzira što se radilo o posljednjim sekundama”, zaključio je Stipe Pletikosa.